Ar-Ge'ye En Çok Parayı İsviçre Şirketleri Yatırıyor
DÜNYA Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) göre, İsviçre son sekiz yıldır dünyanın en yenilikçi ülkesi seçiliyor.
DÜNYA Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) göre, İsviçre son sekiz yıldır dünyanın en yenilikçi ülkesi seçiliyor. Ernst & Young danışmanlık şirketi tarafından yapılan son araştırmaya göre, İsviçre şirketlerinin cirosunun yüzde 6.6'sını Ar-Ge'ye harcadıkları ortaya çıktı. İsviçre'yi yüzde 5.9 ile ABD, yüzde 4.4 ile İsveç, yüzde 4.1 ile Almanya takip ediyor. Araştırmacılar, ideal Ar-Ge'lerin uzun vadeli ve uluslararası rekabet gücünü arttıracak olması gerektiğinin altını çizdiler.
VW, AVRUPA BİRİNCİSİ
Ernst & Young'ın İsviçre CEO'su Marchel Stadler dünya çapında artan Ar-Ge harcamalarıyla ilgili, "Ar-Ge alanında yatırımlar dünya genelinde artıyor, çünkü teknolojik gelişmeler hızlanıyor, ürünlerin arzları ve tüketicinin talepleri sürekli değişiyor bu da şirketleri yenilikçi olmaya itiyor" dedi.
Araştırmaya göre, dünyada en çok Ar-Ge yatırımı yapan 500 şirketin Ar-Ge yatırımları geçen yıla göre yüzde 6 oranında arttı. Listenin en başındaki şirketler ise ABD'li teknoloji devleri; Amazon ve Google'ın sahibi Alphabet. Avrupa'da ise en fazla Ar-Ge yatırımı yapan şirket 11 milyar 600 bin euro ile Volkswagen firması.