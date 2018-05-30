Apple İphone Nfc Yongasının Yeteneklerini Geliştiriyor, Otomobilleri Açabilir!

iPhone NFC Güncellemesi Üzerinde Çalışıyor.



Apple iPhone NFC Yongasının Yeteneklerini Artırıyor, Yakında!

Bu Sayede Hotel Odaları ve Araçların Kapıları açmak mümkün olacak. iPhone Otomobillerin Kapısını Açabilecek, NFC Güncellemesi WWDC 2018'de duyurulabilir.

Apple'ın kapıları, otel odalarını ve arabaları açma yeteneğine sahip NFC yongaları olan iPhone'ları yükseltmek üzere hazırlandığı bildiriliyor.

Bildiğiniz gibi iPhone 6 ve üstü sürümlerde bulunan NFC (yakın alan iletişimi) yongası, temassız bilgi değişimlerini mümkün kılar. Telefonunuzu desteklenen bir kredi kartı okuyucusuna yakın tutarak mağazalarda yapılan alışverişlerde ödeme yapmak için Apple Pay'i kullanabilmenizde bu özellikle mümkün oluyor.

Apple NFC Yeteneklerini Geliştiriyor



Apple yeteneklerini genişletiyor, böylece akıllı kilitler, bina güvenlik sistemleri, araçlar ve hatta toplu taşıma ödeme tesisleri ile etkileşime girebiliyor.

Şirket zaten çalışanlarına yeni Cupertino kampüsünde kapılarını açmak için iPhone'larını kullandırıyor. Bazı akıllı kilitler zaten Bluetooth ile çalışırken, NFC bu konuda daha güvenlidir çünkü içeriklerini işletim sisteminden ayıran bir çip üzerinde, ilgili hassas verileri depolar.

Apple, 9to5Mac notlarına göre; iOS 11'deki ilkel CoreNFC framework'ünü ekleyerek NFC yongasıyla daha fazla işlevsellik sağlamak için çalışmalara başladı. Bununla birlikte, sadece şu anda RFID etiketlerinin taranmasına izin verir. Bilgi raporu doğruysa, şirket büyük olasılıkla üçüncü taraf uygulamalarının çipten yararlanmalarına izin vermek için API'yi kullanıma açacak.

Bu sayede Transit kartlarını taklit ederek metroya binmek için kullanılan iPhone'u da görebiliriz.

Bu, Apple'a temassız çözümler konusunda önünde olan Android telefon üreticilerini yakalama şansı verebilir. Samsung ve Google'ın cihazları NFC kullanan güvenli binalara ve odalara zaten erişebiliyor.

Ancak daha da önemlisi, donanım üreticilerinin bağlı cihazlarına yönelik gelecekte NFC kimlik doğrulamasını desteklemelerine neden olabilir.

Apple'ın 4 Haziran'dan itibaren başlayacak olan WWDC etkinliğinde daha fazlasını duymayı bekliyoruz.

TNW

https://www.teknotalk.com/apple-iphone-nfc-yongasinin-yeteneklerini-artiriyor-63889/