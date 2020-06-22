Apple iPhone 12 Serisi Ekran Özellikleri Sızdırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Apple iPhone 12 Serisi Ekran Özellikleri Sızdırıldı

Apple iPhone 12 serisinin tanıtımı Eylül-Ekim aylarında gerçekleşecek. Apple, bu sene dört iPhone modeli ile karşımıza çıkacak.

Apple iPhone 12 Serisi Ekran Özellikleri Sızdırıldı
22.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:49

Apple iPhone 12 serisinin tanıtımı Eylül-Ekim aylarında gerçekleşecek. Apple, bu sene dört iPhone modeli ile karşımıza çıkacak. iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tanıtılması bekleniyor. Peki, 2020 iPhone'ların ekran boyutu ve çözünürlüğü nasıl olacak? iPhone 12 serisi ekran özellikleri bir kez daha sızdırıldı.

iPhone 12 Serisi Ekran Özellikleri

Apple iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin ekran özellikleri geçtiğimiz hafta sızdırılmıştı ancak şimdi daha fazla bilgi içeriyor. Dört iPhone modeli üç farklı ekran boyutu ile geliyor. Standart iPhone 12'nin ekranı 5.4 inç boyutunda 2340 x 1080 piksel çözünürlük ve 475 ppi piksel yoğunluğunda olacak. iPhone 12 Max'in ekran boyutu 6.1 inç, çözünürlük olarak 2532 x 1170 piksel, piksel yoğunluğu olarak 460 ppi olacak. iPhone 12 Pro, 6.1 inç 2532 x 1170 çözünürlüğünde, 460 ppi ekran ile gelecek. Tepe model olacak iPhone 12 Pro Max ise 6.7 inç 2778 x 1284 çözünürlüğünde, 458 ppi ekranla gelecek.

iPhone 12 Max hariç diğer üç model Samsung Display'in ekran panelini kullanacak. iPhone 12 Max, LG Display veya BOE'den ekran panellerine sahip olacak. Ancak BOE'nin ilk panelleri henüz Apple'ın testinden geçmedi, bu yüzden ilk partide sadece LG paneller kullanılabilir.

Tasarım olarak, Apple iPhone 11 serisindeki tam ekran tasarımını (dar kenar ve ortada çentik) koruyacak. Pro modeller 10-bit renk derinliği ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

iPhone 12 Serisi İşlemci Özellikleri

Dört model de 5nm üretim sürecinden geçen Apple A14 çipi ile güçlendirilecek. Apple, iPhone 12 serisi ile 5G bağlantısına da geçiş yapmış olacak.

iPhone 12 Serisi Kamera Özellikleri

Kamera tarafında, iPhone 12 ve 12 Max çift arka kamera, Pro ve Pro Max üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Raporlar, arka kamera modülünün tasarımında değişiklik olmayacağını gösteriyor.

iPhone 12 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Raporlar, iPhone 12 fiyatının 649 dolardan başlayacağını, geçen yılki iPhone 11'den daha uygun fiyatlı olacağını iddia ediyor. Apple'ın ayrıca daha düşük fiyatlı 4G iPhone modeli sunabileceğini iddia eden yeni raporlar var.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Haber
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Haber
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Edirne Keşan'da 'Selfie yapan kadın' heykelinin elindeki telefon çalındı
Edirne Keşan'da "Selfie yapan kadın" heykelinin elindeki telefon çalındı
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Yöş Acun Ilıcalı Demet Akalın Safiye Soyman
Spor Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: Apple iPhone 12 Serisi Ekran Özellikleri Sızdırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 19:58:30. #1.15#
title