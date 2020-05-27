Apple iPhone 11 Satış Miktarı ile Rakiplerini Ezdi Geçti Apple tarafından geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılan ve satışa sunulan iPhone 11 önceki modellere kıyasla uygun fiyatı ve güçlü teknik özellikleri ile birlikte pek çok kişinin ilgi odağı olmuştu.

Apple tarafından geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılan ve satışa sunulan iPhone 11 önceki modellere kıyasla uygun fiyatı ve güçlü teknik özellikleri ile birlikte pek çok kişinin ilgi odağı olmuştu. Omdia Research tarafından yayınlanan yeni bir rapor, söz konusu modelin rakiplerini sollayarak önemli bir farka imza attığını işaret ediyor. İşte Apple iPhone 11 satış miktarı!

Apple iPhone 11 2020 Q1 Satış Miktarı Belli Oldu

Ocak 2020 ile Mart 2020 tarihleri arasındaki süreci kapsayan rapora göre iPhone 11 küresel ölçekte 19,5 milyon sevkiyat ile en çok satan akıllı telefon oldu. Bu noktada ikinci modelin 6,8 milyon sevkiyat ile Samsung Galaxy A51 olduğunu göz önüne alırsak, yeni modelin en yakın rakibine üç kat fark attığını görüyoruz.

Geçtiğimiz sene ile bir kıyaslama yaptığımızda Ocak 2019 ve Mart 2019 tarihleri arasındaki süreçte en çok satan modelin 13,6 milyon sevkiyat ile iPhone XR olduğunu görüyoruz. Bu noktada XR'ın halefinin önceki modele kıyasla yüzde 50 civarında daha fazla sattığını görüyoruz.

Peki siz bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz iPhone 11'i beğendiniz mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.