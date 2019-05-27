AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer kazandı

Aşırı sağcı Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ülke tarihinde ilk defa birinci parti çıkmalarından dolayı haçı öperek İtalyanlara teşekkür etti.

AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer kazandı

Aşırı sağcı Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ülke tarihinde ilk defa birinci parti çıkmalarından dolayı haçı öperek İtalyanlara teşekkür etti.

Kaynak: Dunya.com

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