"AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorusuna yanıt aranırken öğrenciler son hazırlıklarını sürdürüyor. AÖL 1.Dönem sınavları için bekleyiş sürüyor. Sınavlara az bir zaman kala merak edilen detayları inceliyoruz. AÖL sınavı ne zaman? Açık öğretim lise sınavı online mı olacak?

AÖL NEDİR?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüylü birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararlaştırıldı.

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