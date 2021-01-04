AÖF sınavları ne zaman? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF finaller nasıl olacak?

Ara sınavları yapılacak Açıköğretim Sınavı ( AÖF) sınavı ne zaman? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF finaller nasıl olacak?

İlk sınavları açıklanan ve 2. sınavların ne zaman olacağı merak konusu olan AÖF sınavları ne zaman? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF finaller nasıl olacak? Detaylar haberimizde.

AÖF SINAVI NE ZAMAN?

AÖF sınav takvimine göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. 5. yarıyılda görülen fark dersleri için ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. AÖF sınav giriş ekranına https://www.anadolu.edu.tr/e-sinav sayfasından ulaşabilirsiniz.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

AÖF online sınav girişi ilk olarak https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.