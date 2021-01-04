AÖF sınavları ne zaman? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF finaller nasıl olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AÖF sınavları ne zaman? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF finaller nasıl olacak?

04.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:21
AÖF sınavları ne zaman? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF finaller nasıl olacak?

Ara sınavları yapılacak Açıköğretim Sınavı ( AÖF) sınavı ne zaman? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF finaller nasıl olacak?

İlk sınavları açıklanan ve 2. sınavların ne zaman olacağı merak konusu olan AÖF sınavları ne zaman? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF finaller nasıl olacak? Detaylar haberimizde.

AÖF SINAVI NE ZAMAN?

AÖF sınav takvimine göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. 5. yarıyılda görülen fark dersleri için ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. AÖF sınav giriş ekranına https://www.anadolu.edu.tr/e-sinav sayfasından ulaşabilirsiniz.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

AÖF online sınav girişi ilk olarak https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Hayat kimliğinle kolay indir! Hayat Kimliğinle Kolay ücretli mi? Hayat Kimliğinle Kolay nedir? Hayat Kimliğinle Kolay ücreti randevu nasıl alınır?Barış Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor? Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir?AÖF sınavları ne zaman? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF finaller nasıl olacak?Survivor 2021 Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor Ünlüler takımı Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya Instagram hesabı ne?Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradımSon dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 olduSon Dakika: Milli piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı!Son Dakika: Bugün 31 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?SON DAKİKA! Bugün yılbaşında sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?İzmir'de deprem sondakika: 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleriSondakika İzmir'de deprem mi oldu? 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleri
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Güven Yalçın Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kasım Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AÖF sınavları ne zaman? AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF finaller nasıl olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 12:37:39. #1.14#
title