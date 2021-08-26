Antalyaspor, "Sokaklar Bizim" futbol projesi ortaklarından oldu

Antalyaspor Kulübü ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Sokaklar Bizim" adlı futbol projesi kapsamında protokol imzalandı.

Antalyaspor Kulübü ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Sokaklar Bizim" adlı futbol projesi kapsamında protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde açık havada düzenlenen programda protokole imza atan Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çetin, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sokaklar Bizim" projesi kapsamında hayata geçirdikleri iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çocukları her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutarak spora yönlendirmek için yola çıktıklarını anlatan Çetin, "Çocuklarımızı erken yaşta Antalyaspor ile buluşturup, kendilerine spor alışkanlığını kazandırmak istiyoruz." dedi.

Aziz Çetin, projeyle keşfedilecek yetenekli çocukları, Antalyaspor'a kazandırmak istediklerini kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da projenin kentteki 19 ilçede, futbolun yanı sıra diğer spor branşlarında devam edeceğini söyledi.

Gürhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde izole durumda kalan çocukları yeniden sokakta arkadaşlarıyla ve sporla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yavuz Gürhan, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Çetin ile Gürhan, daha sonra yeşil alandaki futbol maçının başlama vuruşunu yaptı, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden