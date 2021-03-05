Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'den ilk açıklama: En kısa zamanda dönmek için elimden geleni yapacağım

Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, sakatlığın ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Sahalardan uzak kalacağı için üzgün olduğunu söyleyen Özil, en kısa sürede geri dönmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlanarak oyuna devam edememişti.1-1 sona eren karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ayağındaki iç ve dış yan bağlarda kısmi yırtıklar oluştuğu açıklanmıştı.

Sarı-lacivertli futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özil, takıma yardımcı olamayacağı için üzgün olduğunu ve en kısa zamanda tekrar sahaya çıkmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

"DESTEĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Mesut Özil paylaşımında, "Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe Antalyaspor maçının ardından Mesut Özil'in son durumuyla ilgili yapılan açıklama yapmış ve "Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" diyerek sakatlığın detaylarını aktarmıştı.

Tecrübeli futbolcunun sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor.