SPOR Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu oldu
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SPOR Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu olduTolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA)- Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu oldu.

SPOR Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu oldu

Tolga YILDIRIM/ ANTALYA,(DHA)- Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu oldu.

Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Antalya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini bırakmasının ardından düzenlenen olağanüstü genel kurulda dernek üyeleri pandemi nedeniyle stadın tribününde yer aldı.

Genel kurulda divan başkanı Adlıhan Dere oldu. Genel kurulun gündeminde yönetim kuruluna verilecek yetkiler görüşüldü. İpotek, kredi ve bankacılıkla ilgili konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

ESKİ BAŞKANLARDAN DÜNDAR ULUĞKAY: BU KULÜBÜ YAŞATMAK İÇİN ÜYE SAYIMIZI ARTIRMALIYIZ

Genel kurulda söz alan eski başkanlardan Dündar Uluğkay, kulübün üye sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Uluğkay, "Bu sene her kulüp sıkıntı çekti. Son iki maçta lige döndük. Profesyonel futbolda kulüplerin kaynağı üyeleridir. Biz neden üye artırmıyoruz. Bu kulübü yaşatmak için üye sayımızı artırmalıyız. Kulüp başka türlü yaşayamaz" diye konuştu.

Genel kurulda tek liste halinde seçim yapıldı. Seçimde Emin Kemal Hesapçıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu oy birliğiyle kabul edildi. Hesapçıoğlu'nun başkan seçilmesini tribündeki dernek üyeleri alkışlarla kutladı. Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'e ve dernek yönetimine başarı diledi. Bahar, Antalyaspor'un Antalya'ya, Antalya'nın da Antalyaspor'a değer katan çalışmalar yapması gerektiğini belirtti.

EMİN KEMAL HESAPÇIOĞLU: YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Antalyaspor Kulübü Derneği'nde başkanlık görevine seçilen Hesapçıoğlu ise şunları söyledi:

"Dernek üyeleri olarak biz Antalyaspor Kulübü'nün temel direğiyiz. Antalyaspor adına yeni projeler ortaya koymak için 34 yönetim kurulu üyesi ile huzurunuzdayız. Yapacak çok işimiz var. Derneğimizde 11 farklı branşta 574 sporcu bulunuyor. Antalyasporumuz'un başarısını daha iyiye götürebilmek için benim ve yönetim kurulunun çabası yetmeyecektir. Desteğinize ihtiyacımız var. Mali açıdan zor günler yaşanmaktadır. Bu zor günleri birlikte aşabiliriz. Hep birlikte tek yürek el ele vereceğiz. Derneğimizin yeni yönetim kurulunun Antalyaspor'a hayırlı olmasını diliyorum"

SPOR Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu oldu
SPOR Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu oldu
SPOR Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu oldu
SPOR Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu oldu
SPOR Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu oldu
SPOR Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu oldu
SPOR Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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