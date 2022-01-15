Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrasında hocasız geçen dönemde kötü gidişatı durduramayan ve takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe golleri kim attı?

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde Antalyaspor'a karşı sınav veriyor. Son 5 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen Kanarya, yeni hocasıyla beyaz sayfa açmak istiyor. Antalyaspor da kötü gidişatta. Hayli eksikleri olan Fenerbahçe, cesur bir kadroyla sahada. İlk dakikalarda Fenerbahçe topa sahip oluyor ancak Antalya katı savunuyor. Antalyaspor - Fenerbahçe kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe golleri kim attı?

YAKLAŞIK 7 YIL SONRA

İsmail Kartal, yaklaşık 7 yıl sonra Fenerbahçe'nin başında görev yapacak. Fenerbahçe'de toplamda 7 eksik var. Antalyaspor'da da 4 eksik var.

Fenerbahçe'de eksikler:

• Altay Bayındır

• Berisha

• Mert Hakan

• Attila Szalai

• Novak

• Crespo

• Enner Valencia

İşte ilk 11'ler:

Antalyaspor : Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Güray, Poli, Fredy, Ghacha, Doğukan, Wright

Fenerbahçe : Berke, Samuel, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Sosa, Zajc, İrfan Can, Mesut, Rossi, Serdar Dursun

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KAÇ KAÇ?

ANTALYASPOR 0-0 FENERBAHÇE

İlk yarı devam ediyor…

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