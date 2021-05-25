Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin

Haberler.com - Haberler | Spor

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya davet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir kere olsun bu ülkeye bir faydanız olsun, hemen o koltuğunuzu boşaltın ve derhal istifa edin" ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor'dan TFF ve Nihat Özdemir'e çok sert tepki geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Özdemir'i istifaya davet etti.

"STADYUMDA BİNLERCE KİŞİ VARDI"

"Türk futboluna yapılabilecek en büyük kötülük, adaletsizliktir. Kuralların eşit uygulanmadığı bir yerde ise adaletten bahsedilemez. 18 Mayıs 2021 günü Antalyaspor'umuz ile Beşiktaş arasında bir kupa finali oynandı. Maç sahada cereyan etti ve nihayetinde Beşiktaş kupaya ulaştı, biz de Antalyaspor'a ve sportmenliğe yakışan şekilde kendilerini tebrik ettik. Ancak o gece İzmir'de, adalet ve hakkaniyet, bizzat bunu sağlamakla görevli TFF ve TFF Başkanı tarafından tüm spor kamuoyunun gözleri önünde ayaklar altına alındı. TFF'nin müsabaka tarihinden bir gün önce resmi internet sitesinden yapmış olduğu; "250'şer kişilik takım kontenjanı" açıklamasına ve yine müsabakanın sorumlu ev sahibinin TFF olmasına rağmen o gece stadyumda herkesin gördüğü üzere binlerce kişi vardı. Tribünlere baktığınızda ise her "1" Antalyaspor taraftarına karşılık neredeyse "5" Beşiktaş taraftarı yer almıştı ve tüm bu haksızlık TFF Başkanının gözleri önünde cereyan etmişti.

"HAKSIZLIĞA KARŞI SUSMADIK"

Ben o akşam yaşanan bu haksızlığı kamuoyu önünde dile getirdim. TFF'nin ev sahibi olduğu, inisiyatifin bizzat TFF'nin kendisinde bulunduğu bu müsabakada usulsüz seyirci alımına itiraz ettiğim için şimdi bu şekilde cezalandırıldım. Bilinmesini isterim ki, Antalyaspor aleyhine yaşatılan böyle bir haksızlık ortadayken, biletleri olmasına rağmen stada alınmayan Antalyaspor taraftarları stadın kapılarında bekletilirken, benden ve yönetimimden protokol koltuklarında rahatça ve umarsızca oturmamız nasıl beklenirdi? Beklenemezdi elbet... Biz de yaşatılan bu haksızlığa karşı susmadık. Antalyaspor camiasına yapılan bu büyük haksızlığı dile getirdik ve sonuç itibarıyla da yine adaletsizce cezalandırıldık.

"HEMEN O KOLTUĞU BOŞALTIN"

Buradan Federasyona ve Başkanı Nihat Özdemir'e sesleniyorum: Kendi koyduğunuz kurallara en önce bizzat kendiniz uymayacaksanız ve bu olaylar sizin ve milyonların gözleri önünde cereyan ederken sus pus oturacaksanız siz niye varsınız? Neden halen o koltuktasınız? Ülke futbolunu getirdiğiniz hale bakın! Asıl sorumluluklarınıza odaklanın, kendi görevinizi layıkıyla yapmaya gayret edin ve en önemlisi adaletli olun, adaletli... Eğer bunu yapma gayreti ve iradesi sizde yoksa o halde bir kere olsun bu ülkeye bir faydanız olsun, hemen o koltuğunuzu boşaltın ve derhal istifa edin.

"HAKSIZLIK YAPILDI"

Antalyaspor camiası mensupları olarak bizler inanırız ki, haksızlık karşısında susan da adaletsizliğin ortağıdır. Antalyaspor'a 18 Mayıs günü, bizzat TFF tarafından stada alınan taraftar sayıları bakımından haksızlık yapıldı, adaletsiz davranıldı. Biz de Antalyaspor yönetimi olarak bu haksızlığa dikkat çektik, bunu sözlü olarak dile getirdik, bundan dolayı da cezalandırıldık. Bilinmesini isterim ki ben ve yönetim kurulum kendimizi özel olarak Antalyaspor'un menfaatlerini korumak, genel bakımdan da Türk futbolunun doğru zemine oturması için bulunduğumuz makamların hakkını vermekle yükümlü hisseden kimseleriz.

"CEZALAR BİZİ YILDIRAMAYACAK"

Siz adaleti sağlayamadığınız için hakkı yenen Anadolu kulüplerinin başkanlarına ceza vereceğinize kuralları tatbik edin ve görevinizi suiistimal etmeden yerine getirin. Son söz olarak da bilinmesini isteriz ki Antalyaspor olarak biz, hakkı gür sesle dile getirmek adına konuştuk, konuşuyoruz ve de konuşmaya devam edeceğiz. Bu cezaların bizleri yıldırmayacağı gibi bu durum, ancak ve ancak cezalandırılmamızı isteyenlerin seviyesini yansıtacaktır."

Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin
Harun Tekin'i transfer etmek için Kasımpaşa ve Antalyaspor devrede
Harun Tekin'i transfer etmek için Kasımpaşa ve Antalyaspor devrede
Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı
Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 19:07:21. #1.15#

title