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Antalyalı turizmcilerde Almanya sevinci

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de 4 şehre seyahat kısıtlamasını kaldıracağı yönünde yaptığı açıklamanın ardından Antalyalı turizmciler büyük sevinç yaşadı.

Antalyalı turizmcilerde Almanya sevinci
05.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:29

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de 4 şehre seyahat kısıtlamasını kaldıracağı yönünde yaptığı açıklamanın ardından Antalyalı turizmciler büyük sevinç yaşadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden Türkiye'de Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya illerindeki seyahat kısıtlamasını kaldıracağı yönünde yapılan açıklamanın ardından turizmciler büyük sevinç yaşadı.

Başkan Yücel: "Türk turizmi için oldukça güzel bir karar oldu"

Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, yaşanan gelişmenin sevindirici olduğunu söyledi. Yücel," Karar sadece Antalya ve Alanya için değil Türk turizmi için oldukça güzel bir karar oldu. Geç olsun, güç olmasın. Bu yıl elde edeceğimiz başarılar gelecek yıl için bize referans olacak. Elbette ki sezonun son dönemleri de yaklaşıyor. Haziran-Temmuz ayları geride kaldı, bununla beraber çok ciddi yoğunluk öngöremesek de bir yoğunluk olacaktır. Kararın ülke turizmine hayırlı olmasını arzu ediyor, şimdiden ülkemize gelecek turistlere sağlıklı tatiller diliyorum" dedi.

Sili: "Almanya ve Rusya bizim en önemli pazarlarımızdan"

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, gelen açıklamaların sevindirici olduğunu söyledi. Sili, "Temmuz ayı içerisinde Ukrayna'nın akabinde İngiltere'nin uçuşlarının başlamış olması daha sonra Ağustos'un 8'i itibariyle Polonya'nın ve 10'u itibariyle Rusya'nın başlayacak olmaları ve dün gelen Almanya'nın Türkiye'ye yönelik olarak 4 şehrimize seyahat uyarısını kaldırmış olması son derece sevindirici haberler. Almanya ve Rusya bizim en önemli pazarlarımızdan, ana kaynak pazarlarımızdan. Tabi bundan sonraki süreçte bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz uygulamalar, sertifika süreci, genelgeye bağlı olarak yapmış olduğumuz uygulamaların çok doğru takip edilmesi ve ciddi olarak uygulanması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki seyahat uygulaması kaldırılmış ülkelerin daha sonra kapandığı da bir gerçek. Bu noktada yapacağımız çalışmanın ve göstereceğimiz performans hem bu senenin devamında hem 2021'e yönelik olarak alacağımız satışlarda bizim için çok ciddi avantaj oluşturacak" diye konuştu.

"Bu noktada hakikaten çok ciddi çaba gösterildi"

İç pazarın yanı sıra Rusya ve Almanya'nın en önemli pazarlardan ikisi olduğunu hatırlatan Sili, "Bu süreçten buradan gelecek sayılardan ziyade pazarların devreye girmiş olması son derece önemliydi. Bu noktada da hakikaten çok ciddi çaba gösterildi. Konuyla alakalı başta sayın Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu olmak üzere sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ersoy ve paydaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bu konuyla alakalı olarak yine ciddi çaba gösteren sivil toplum kuruluşları, turizm profesyonelleri ve uygulamaları hakkıyla yerine getiren tesislerimizle işletmelerimiz ayrı bir teşekkürü hak ediyorlar. Bu noktada her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Dahaoğlu: "İmajımız anlamında genel olarak isabetli bir karar"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alman vatandaşlarının yoğun ilgisi olacağını belirterek şunları söyledi: "Bu haber uzun süredir beklediğimiz güzel bir sürpriz. Alman vatandaşlarının yoğun ilgisi olacağını düşünüyorum. Kendi araçlarıyla uzun yol yaparak gelen gurbetçi vatandaşlarımızın ardından, Almanlara da uyarının kalkması, imajımız açısından çok olumlu. Dönüşte test yapma zorunluluğu olması, turist için ekstra maliyet demek. Ancak bunun çok caydırıcı olacağını sanmam. 2021'e kalmadan test edilmiş olacağız ve bizim için bir deneme yılı olacak. İmajımız anlamında genel olarak isabetli bir karar, hayırlar getirsin tüm Alanya'ya." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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