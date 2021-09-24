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Antalya SGK İl Müdürü Deniz: "Yapılandırmanın büyük avantajlarından herkesin yararlanmasını istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Antalya SGK İl Müdürü Deniz:

Antalya Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Nejat Deniz, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ile bir araya geldi.

ANTALYA (İHA) - Antalya Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Nejat Deniz, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ile bir araya geldi. İkili, sosyal güvenlik sistemi üzerine görüş alış verinde bulunulurken, tarıma özel sosyal güvenlik ve sigorta borçlarının yapılandırılması konuları gündeme geldi.

"Tarıma özel sosyal güvenlik"

Tarıma özel sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Ali Çandır, tarıma özel sosyal güvenlik sisteminin kurulmasıyla tarıma yatırımın ve tarımsal üretimin artacağını kaydetti.

SGK İl Müdürü Nejat Deniz, Borsa'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Başkan Çandır ve ekibine başarılar diledi. Deniz, Çandır'a sigorta borçlarının yapılandırılması çağrısını içeren mektup takdim etti. 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile SGK'ya Nisan 2021 ve öncesine ait borcu olan işveren ve sigortalılar için borçların yeniden yapılandırılması imkanı sağlandığını belirten Deniz, "Borcunu peşin ödeyenler için hesaplama sonrasında borç aslı dışında kalan tutarın yüzde 90'ı silinecektir" dedi. Deniz, borcun taksitlendirilmesi durumunda da 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme planı yapılabileceğini belirtti.

"Sigorta yapılandırması için son gün 30 Eylül"

Sigorta borcu yapılandırması için son günün 30 Eylül olduğunu vurgulayan Nejat Deniz, yapılandırma için herhangi bir teminatın istenmeyeceğini kaydetti. Deniz, ilk taksitin ödenmesi durumunda 'borcu yoktur' yazısının alınabileceğini, sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılabileceğini söylerken, "Yapılandırmanın büyük avantajlarından herkesin yararlanmasını istiyoruz" dedi.

"Başvuru internetten de yapılabiliyor"

Sigortalıların ve işverenin yapılandırma kanunundan yararlanması süresinin uzatılmasıyla kaçırdığı fırsatı tekrar yakalama şansı bulduğunu söyleyen, yapılandırma için başvuranların sayısının yoğunluğuna dikkat çekti. Deniz, "İşverenlerimiz ve sigortalılarımız bu sürenin uzaması ile birlikte kaçırmış olduğu fırsatı tekrardan yakalamış oldu. Bu süreç içerisinde çok sayıda başvurunun yapıldığını gözlemliyoruz. İşverenlerimiz -e sigorta uygulaması üzerinden sigortalılarımız ise -e devlet üzerinden yapılandırma için başvuruda bulunabilir. İsterlerse posta yolu ile ya da doğrudan SGK müdürlüklerimize başvuruda da bulunabilirler" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalya SGK İl Müdürü Deniz: Yapılandırmanın büyük avantajlarından herkesin yararlanmasını istiyoruz

Antalya SGK İl Müdürü Deniz: Yapılandırmanın büyük avantajlarından herkesin yararlanmasını istiyoruz

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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