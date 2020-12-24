Antalya OSB Sanayicisine GES için özel finansman desteği

Antalya OSB Yönetimi ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında, Bölge sanayicisinin fabrika çatılarına GES kurmasını kolaylaştıracak bir protokol imzalandı. Karşılıklı atılan imzalar ile sanayicinin çatı GES projeleri için uygun şartlar ihtiva eden finansman desteğinin önü açıldı.

Sanayicilerin ortak sorunlarından biri olan enerji maliyetlerinin düşürülmesi için, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında önemli bir protokol imzaladı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın "Çatılara Özgürlük" adını verdiği projenin uygulanabilir hale gelmesini sağlayan protokol kapsamında, fabrikasının çatısına güneşten elektrik üretim santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilere uygun şartlar ihtiva eden finansman desteği sunulacak.

Finansmana erişim kolaylaştı

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen imza törenine Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri, Kuveyt Türk Bankası Antalya Bölge Müdürü Abdullah Öztürk, Antalya Bölge Koordinasyon ekibinden Mustafa Çif ve Aspendos Şube Müdürü Ali Kumtepeli katıldı. Karşılıklı atılan imzalar ile Bölge sanayicisinin fabrika çatısına GES kurmak için finansmana erişimi kolaylaştı.

Çatılara özgürlük

İmzaladıkları protokol ile çatıların özgürleşmesinin önündeki büyük bir engelin kaldırıldığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Çatılara Özgürlük adını verdiğimiz, ülkemizin enerji alanındaki dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltacak bu proje, imzaladığımız protokol ile uygulanabilir hale geldi. Artık uygun bulunması halinde Kuveyt Türk, çatı GES kurulumları için Antalya OSB sanayicilerine fon desteği sağlayacak. Ülkemize ve Türk sanayi sektörüne hayırlı olsun" dedi.

Yenilenebilir enerji ENERJİ

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanmanın oldukça önemli olduğunu söyleyen Kuveyt Türk KOBİ'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, "Yenilenebilir enerji kaynakları, enerjide devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda önemli bir rol oynarken aynı zamanda enerji çeşitliliğini mümkün kılarak da ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Kuveyt Türk olarak biz de uygun finansman koşulları ile bu enerji kaynakları arasından öne çıkan kaynaklardan biri olan güneş enerjisinden faydalanmak isteyen şirketlerin yanında yer alarak onlara destek oluyoruz. Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile yaptığımız iş birliği sayesinde bu alanda verdiğimiz desteklerin çok daha fazla şirkete ulaşacak olması oldukça sevindirici" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı