Antalya Opramoas Anıtı Restorasyonuna Revize

Antalya'nın Kumluca İlçesi'ndeki Rhodiapolis Antik Kenti'nde 2'nci yüzyılda ait Opramoas anıtı, yeni bulunan yazıtlara göre restore ediliyor. Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, çevresel etkilerden korumak amacıyla anıtın etrafının koruma iskele brandasıyla kapatıldığını söyledi.



Kumluca'da 1892'de keşfedilen Rhodiapolis Antik Kenti'nde 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi tarafından arkeolojik kazı başlatıldı. Kazılarda, Likya, Roma ve Bizans dönemlerine ait pek çok kültür varlığının yanı sıra 2'nci yüzyılda bu kentte yaşayan, Likyalı ünlü hayırsever Opramoas adına yapılmış anıt gün yüzüne çıkarıldı.



Anıtta, Likya'nın pek çok kentine iyiliği dokunan Opramoas'ın yaptığı yardımların anlatıldığı bir de yazıt bulunuyor. 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle Rhodiapolis ören yerinin işletmesi Kumluca Belediyesi'ne devredildi. Protokol, antik kentin gişe gelirinin antik kentin restorasyonu ve çevre düzenlemesi için kullanılmasını öngörüyor. Kumluca Belediyesi 2015 yılında Rhodiapolis'te restorasyon ihalesine çıktı. Yaklaşık 1 milyon 445 bin lira bedelle ihaleyi alan Er-Bil İnşaat AŞ, yer tesliminden sonra çalışmalara başladı.



Antik kentte yapılan kazılarda anıta ait yeni yazıtlar bulunması üzerine Bilim Kurulu, Opramoas anıtı restorasyon çalışmalarını revize etti. Bunun üzerine yeni yazıtların yerlerinin belirlenmesi için yeni bir proje hazırlandı.



KORUMA AMAÇLI İSKELE BRANDASI



Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, anıttaki restorasyon çalışmalarının revize edilen projeye göre sürdürüldüğünü söyledi. Karabayram, yazıtların kalker ve yumuşak yapısının zarar görmemesi, yıpranmaması, güneş ışınları, yağmur, rüzgardan korunması amacıyla geçici olarak etrafının iskele brandasıyla kapatıldığını belirterek, şunları söyledi:



"Tarihi eser restore edilirken çevresel etkilerden korunması için o yapının mevcut fotoğraflarından yola çıkılarak, koruma brandasına birebir kopyası çıkartılır. Buradaki amaç, ziyaretçilerin yapı hakkında fikir sahibi olmasıdır. Türkiye'de ve dünyada da böyledir. Bu yazılı taşlar 1980-1990'lı yıllara kadar iklimsel koşullara terk edilmiş. Şimdi biz iyi niyetle orada iklimsel koşullar ve güneş ışınlarını sert alan tepede çalışma yaptık. Biz ona sahip çıkıyoruz."



Anıtın yapısal verisinin ele alındığını ve tedbir önlemlerini hayata geçirdiklerine değinen Karabayram, "Hata da olabilirdi ama hakikaten yeniden bulunan taşlar olduğu için o taşların dizilimiyle ilgili, yazılı taşların bir araya gelebileceği yeni bir proje gerekir. Bu restorasyon, betonarme bina yapmıyorsunuz. 2010 yılında projesi onaylanmış bir proje. Şu anda çalışma devam ediyor. En kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.