Antalya iftar saati: 12 Mayıs 2020 Salı Antalya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Antalya iftar saati kaç? Antalya iftar vakti nedir?
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Antalya iftar saati: 12 Mayıs 2020 Salı Antalya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Antalya iftar saati kaç? Antalya iftar vakti nedir?

Antalya'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 19. gününde Antalya iftar saati sorgulanmaya başlandı. Antalya'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Antalya iftar saati: 12 Mayıs 2020 Salı Antalya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Antalya iftar saati kaç? Antalya iftar vakti nedir?
12.05.2020 03:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 03:00

Ramazan nedeniyle Antalya halkı, imsak vakti en son 04:11'de oruç için niyetlendi. Peki, Antalya iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 12 Mayıs 2020 Salı günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Antalya iftar saati kaçta? İşte, Antalya iftar vakti:

12 Mayıs 2020 Salı günü Antalya iftar saati:20:02

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

RAMAZAN AYETLERİ

Şayet bir topluluğun (antlaşmalarına) ihanet edeceğinden korkarsan, aynı şekilde antlaşmayı bozduğunu onlara bildir. Şüphesiz Allah, hainleri sevmez. (8/Enfâl 58)

> Altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları Adn cennetleri... Bu, arınan kimsenin mükâfatıdır. (20/Tâhâ 76)

> Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim de şeytanın adımlarına uyarsa şüphesiz ki o, fuhşiyatı ve münkeri emreder. Şayet üzerinizde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı içinizden hiç kimse ebediyen arınamazdı. Fakat Allah, dilediğini temizleyip arındırır. Allah (işiten ve dualara icabet eden) Semi', (her şeyi bilen) Alîm'dir. (24/Nûr 21)

> İçinizden fazilet ve zenginlik sahipleri, akrabalara, miskinlere/ihtiyaç sahibi yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere (bir daha mallarından) vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler (yaptıklarını görmezden gelsinler). Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah (günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan) Ğafûr, (kullarına karşı merhametli olan) Rahîm'dir. (24/Nûr 22)

> İffetli, hiçbir şeyden habersiz ve mümin olan kadınlara iftira edenler, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. (24/Nûr 23)

> O gün, dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına dair aleyhlerine şahitlikte bulunacaktır. (24/Nûr 24)

> O gün, hak ettikleri karşılığı Allah, eksiksiz bir şekilde onlara verecektir. Ve Allah'ın (hak ve hakikatin kaynağı) El-Hak, (varlığının ve birliğinin delilleri apaçık, kullarına açıklayan, iftiraya uğrayanların masumluğunu açık eden) El-Mubîn olduğunu da bileceklerdir. (24/Nûr 25)

> Kötü/pis kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler, kötü kadınlara; temiz/iyi kadınlar, temiz erkeklere; temiz erkekler, temiz kadınlara (yakışır). Bunlar, onların söylediklerinden berîdirler/uzaktırlar. Onlara bağışlanma ve değerli bir rızık vardır. (24/Nûr 26)

> Ey iman edenler! Kendi eviniz dışındaki evlere izin almadan ve ev halkına selam vermeden girmeyin. Bu, sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki öğüt alırsınız. (24/Nûr 27)

> Şayet o (evlerde) kimseyi bulamazsanız, izin verilinceye kadar (evlere) girmeyin. (İzin istediğinizde izin verilmez ve) size: "Dönün!" denirse dönün. (Kapı önünde beklemeyin. Dönmeniz) sizin için en temiz (ve hayırlı) olandır. Allah, yaptıklarınızı bilir. (24/Nûr 28)

> İçinde oturulmayan ve içinde faydanıza bir şey bulunan evlere girmenizde sizin için bir günah yoktur. Allah, açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. (24/Nûr 29)

> Mümin erkeklere: "Gözlerini (haramdan) kısmalarını ve iffetlerini korumalarını" söyle. Bu, onlar için en hayırlı/temiz olandır. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (24/Nûr 30)

> Mümin kadınlara da: "Gözlerini (haramdan) kısmalarını ve iffetlerini muhafaza etmelerini" söyle. Kendiliğinden görünenler hariç süslerini açığa çıkarmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar (kafa, boyun ve göğüs kısmını örtecek şekilde). Kocalarından, babalarından, kayınbabalarından, çocuklarından, kocalarının (başkasından olma) çocuklarından, kardeşlerinden, erkek kardeşlerin çocuklarından, kız kardeşlerin çocuklarından, kendi kadınlarından, sağ ellerinin sahip olduğu (köle ve cariyelerden), kadına (ihtiyaç ve arzusu olmayan) erkeklerden, kadınların avretini anlamayan çocuklardan başkasına süslerini göstermesinler. Gizledikleri ziynetler anlaşılsın/bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep beraber topluca Allah'a tevbe edin ki, kurtuluşa eresiniz ey müminler! (24/Nûr 31)

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