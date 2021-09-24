Antalya'daki 'Ters Ev'i binlerce turist ziyaret etti - Haberler
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Antalya'daki "Ters Ev"i binlerce turist ziyaret etti

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'daki

Antalya'nın Kemer ilçesinde inşa edilen "Ters Ev" 3 ayda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde inşa edilen "Ters Ev" 3 ayda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Kemer Belediyesi tarafından Atatürk Parkı projesi kapsamında "Kemer Villa" adıyla yapılan Ters Ev, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Kemer Belediyesinden alınan bilgiye göre, Ters Ev, 3 ayda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Doğa ve denizle iç içe olan, farklı simetri algısıyla her şeyin ters inşa edildiği Ters Ev, hem gece görüntüsü nedeniyle hem de villanın iç mimarisine duyulan merak nedeniyle ilgi çekiyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yapıyı turizme katkı sağlamak amacıyla inşa ettiklerini söyledi.

Ters Ev'in yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çektiğini belirten Topaloğlu, "Evin içine girince her şey ters olmuş vaziyette. İçinde herkes fotoğraf çektiriyor. Önünde de Kemer Villa yazdığı için yurt dışında Kemer'in adı geçmiş oluyor ve Kemer'in tanıtımına katkı sağlıyor." dedi.

Tatil için Almanya'dan gelen Volkan Sakin de dışarıdan evin ters olduğunu ama içeride de her şeyin ters olduğunu tahmin etmediğini belirterek, Ters Ev'in çok hoşuna gittiğini ifade etti.

Antalya'daki Ters Ev i binlerce turist ziyaret etti

Antalya'daki Ters Ev i binlerce turist ziyaret etti

Antalya'daki Ters Ev i binlerce turist ziyaret etti

Antalya'daki Ters Ev i binlerce turist ziyaret etti

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'daki 'Ters Ev'i binlerce turist ziyaret etti - Haberler
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