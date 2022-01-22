Antalya'da Veteranlar Eskrim Türkiye Şampiyonası tamamlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Veteran Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Manavgat ilçesi Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen "Veteranlar V1-V2-V3 Flöre-Kılıç-Epe Türkiye Şampiyonası"na Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa ve Van'dan 31 sporcu katıldı.

Şampiyonada V1 erkekler - kadınlar flörede Atakan Akçay ve Çağlar Avşar, V1 erkeklerde kılıçta Duhan Fatih Bayrak, V1 kadınlar - erkekler epede Gülşen Kaymak ve Deniz Şahin birinci oldu.

Yarışmada V2 erkekler kılıçta Arif Hikmet Şener, V3 erkek kılıçta Ethem Altan Ünsal, V2 kadınlar-erkekler epede Emel Eken ve Aydın Kahraman, V3 erkekler epede ise Cem Şahi altın madalya kazandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllerini TEF Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, Antalya Eskrim İl Temsilcisi Yiğit Akdeniz ve müsabaka gözlemcisi Cem Oray'ın elinden aldı.