Antalya'da ucuz halı izdihamı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir halı mağazası, yaptığı kampanya ile fiyatlarını düşürdüğünü duyurunca izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde mağaza önünde toplanan vatandaşlar, halı alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Serik ilçesi Orta Mahalle'de bir halı mağazasının kampanyası izdihama neden oldu. Mağazanın yaptığı indirimi duyan vatandaşlar, erken saatlerde sıraya girdi. Mağaza açıldıktan sonra götürebildikleri kadar halı alan vatandaşlar, mağazayı birkaç saat içinde boşalttı. Bazı vatandaşlar fiyatları ucuz bulurken, kimisi de pahalı buldu.

Bir başka vatandaş ise ucuz kampanya olduğunu duyduklarını belirterek, "Dışarıdaki ile aynı. Aşırı yoğunluk var ama insanlar reklamdan dolayı geliyor, fiyatlar aynı" diye konuştu. - ANTALYA