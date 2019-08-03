Antalya'da kaybolan Filistinli çocuğu jandarma buldu

Antalya'da kaybolan Filistinli çocuğu jandarma buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan Filistin uyruklu 6 yaşındaki kız çocuğu, jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

3.08.2019 09:36
Antalya'da kaybolan Filistinli çocuğu jandarma buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan Filistin uyruklu 6 yaşındaki kız çocuğu, jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri dün akşam saatlerinde yaptıkları devriye görevinde, sahil yolunda bir kız çocuğu fark etti. Ağlayan ve ailesini kaybettiği anlaşılan küçük çocuğu araca alan ekipler, hemen bölgede araştırma yapmaya başladı. Ekipler 6 yaşındaki Filistin uyruklu Salma Abu Hamad'ın ailesine konakladıkları otelde ulaştı. Karakola davet edilen anne Najla Abu Hamad'a küçük çocuk teslim edildi. Kızına kavuşan anne büyük mutluluk yaşadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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