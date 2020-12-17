Antalya'da kaçak avlanan 5 kişiye 12 bin lira ceza kesildi
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Antalya'da kaçak avlanan 5 kişiye 12 bin lira ceza kesildi

17.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:58
Antalya'da kaçak avlanan 5 kişiye 12 bin lira ceza kesildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye toplam 12 bin lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye toplam 12 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, yaptıkları arazi denetimlerinde Geyran Yaylası mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığını belirledi.

Kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 12 bin lira ceza verildi.

Avcıların ruhsatsız av tüfeklerine el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:01:01. #1.15#
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