Antalya'da kaçak avlanan 5 kişiye 12 bin lira ceza kesildi
17.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:58
Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye toplam 12 bin lira ceza uygulandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye toplam 12 bin lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, yaptıkları arazi denetimlerinde Geyran Yaylası mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığını belirledi.
Kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 12 bin lira ceza verildi.
Avcıların ruhsatsız av tüfeklerine el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu