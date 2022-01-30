Antalya'da Gençler Flöre Federasyon Kupası düzenlendi

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre Federasyon Kupası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapıldı.

Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'dan 46'sı kadın 101 eskrimci mücadele etti.

Kadınlarda Nazlı Ceren Alioğlu birinci, Lal Ertün ikinci ve Almila Birçe Durukan üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Poyraz Tuncer birinciliği, Mustafa Burak Çufadar ikinciliği ve Utku Özyalçın üçüncülüğü elde etti.

Gençler Flöre Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporculara kupalarını, TEF Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Baydil ve TEF Teknik Kurul Üyesi Kamil Özdemir verdi.

10, 12, 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası 3-4 Şubat'ta, Gençler Kılıç Federasyon Kupası ise 5-6 Şubat'ta Manavgat'ta gerçekleştirilecek.