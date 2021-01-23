Antalya'da gaziyi darbettiği öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı
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Antalya'da gaziyi darbettiği öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı

23.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:58
Antalya'da gaziyi darbettiği öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı

Antalya'da terörle mücadele gazisi Gökhan Koç'u darbettiği iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Antalya'da terörle mücadele gazisi Gökhan Koç'u darbettiği iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Koç'un savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri L.Y. ile oğlu Z.Y'nin adresine gitti.

Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde "asansörde yük taşımayın" uyarısı yaptığı komşusu ve oğlu tarafından 19 Ocak'ta darbedildiğini ileri süren Koç, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Koç, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşaat malzemesi taşınan asansör arızalanınca komşularımızı uyardım. Aramızda tartışma yaşandı. Eşim Pınar Koç bu sırada Z.Y. tarafından kolundan tutularak çekiştirildi. Eşim de 'Sen bana niye dokunuyorsun?' dedi. Aralarına girerek, müdahale etmek istedim. Elbisemden çekti. Bacaklarım protez olmasından dolayı ayakta duramadım. Yere düştüm. Yere düşmemle babası L.Y. arkamdan sarıldı. Yüzüme diziyle vurarak dişimi kırdı. Yerde 1-1,5 metre sürüklendim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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