Antalya'da bunalıma giren genç hem kendini hem ormanı yaktı
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Antalya'da bunalıma giren genç hem kendini hem ormanı yaktı

Antalya'da bunalıma giren genç hem kendini hem ormanı yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, kendini yanıcı madde ile yaktı.

Antalya'da ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, kendini yanıcı madde ile yaktı. Vatandaşların fark etmesiyle şahıs yanmaktan kurtarılırken, alevlerin sıçradığı ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Lara sahil kısmında ormanlık alanda meydana geldi. Ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen G.A, motosikletiyle kumluk alana geldi. Burada üzerine yanıcı madde döken G.A, kendini ateş verdi. Durumu fark eden vatandaşlar şahsın üzerine hemen yangın tüpünden köpük sıkarak müdahale etti. Fakat alevler yakındaki ormanlık ve makilik alana sıçradı. G.A. alevler arasından çıkarılırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yanan alanı söndürdü. Üzerindeki kıyafetler yanan G.A. ise, "Allah'ım gidiyorum. Abim gidiyorum kurban olayım" diye acı içinde kıvrandı. Vatandaşlar, G.A'yı "Ambulans geliyor bekle sakin. Bir şeyin yok. Tamam kımıldama. Tamam nefes al" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan G.A.'nın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, yanarak yaralanan G.A. ve ve ormanlık alandaki yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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