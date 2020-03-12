Antalya'da aynı gün içinde ikinci hint düğünü Antalya'da aynı gün içinde ikinci hint düğünü 1,5 milyon dolarlık Hint düğününün sahibinin ismi gizli tutuluyor 4 gün 3 gece sürecek düğünde Hindistan'ın ünlü sanatçısı Sukhbir Singer sahne alacak Antalya'da ismi gizli tutulan Hindistan'ın varlıklı ailelerinden bir çiftin düğünü 350'yi...

Antalya'da aynı gün içinde ikinci hint düğünü

1,5 milyon dolarlık Hint düğününün sahibinin ismi gizli tutuluyor

4 gün 3 gece sürecek düğünde Hindistan'ın ünlü sanatçısı Sukhbir Singer sahne alacak

ANTALYA - Antalya'da ismi gizli tutulan Hindistan'ın varlıklı ailelerinden bir çiftin düğünü 350'yi aşkın davetlinin katılımıyla gerçekleşti. 1,5 milyon dolara mal olan düğün 4 gün 3 gece sürecek.

Hint düğün organizasyonlarıyla bilinen Inventum Global, Antalya'da aynı gün içerisinde ikinci bir Hint düğünü daha gerçekleştirdi. Hindistan'nın varlıklı ailelerinden ismi açıklanmayan bir çiftin düğünü 10-13 Mart tarihleri arasında Rixos Premium Belek otelde düzenlenecek. 350 davetlinin katıldığı düğünde Hindistan'ın ünlü sanatçısı Sukhbir Singer bu gece sahne alacak. 4 gün 3 gece sürecek düğünde, farklı seremoniler, onlarca özel dekor ve sahnelerin tasarım ile uygulamaları için Inventum Global ve onlarca Hintli ekip aylarca çalıştı. Varlıklı ailelerin dünya evine girecek çocuklarının her istekleri yerine getirildi. Görkemli sahne ve dekorları ile büyüleyen düğün, ünlü modacıların imzalarını taşıyan kıyafetleriyle de konuklar arasında şıklık yarışının yaşandığı bir defile havasında geçti.

İki otelde aynı anda Hint düğünü gerçekleştirdiklerini belirten Inventum Global Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, "Uzun süre çalıştık ve Türkiye'ye çekmeyi başardık. Kriz döneminde Şili ve Hindistan'dan önemli iş insanın oğlunun düğünü yaptık. Şuanda yaptığımız düğün 350 kişilik ve bütçesi 1,5 milyon doların üstünde" dedi.

Kaynak: İHA