Avokado yağı üretimine başlandı
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Avokado yağı üretimine başlandı

29.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:06

Antalya'da alternatif ürün olarak üretimine başlanan ve son yıllarda yaygınlaşan tropikal meyvelerin başında gelen avokadonun yağı çıkartılıp, litresi 250 liradan satılıyor.

Antalya'da alternatif ürün olarak üretimine başlanan ve son yıllarda yaygınlaşan tropikal meyvelerin başında gelen avokadonun yağı çıkartılıp, litresi 250 liradan satılıyor.

Gazipaşa ilçesinde 2006'dan beri zeytinyağı fabrikası işleten endüstri mühendisi Furkan Mustafa Uysal ile babası Hasan Uysal, avokado yağı da üretmeye başladı.

Furkan Mustafa Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir müşterilerinin talebi üzerine avokado yağı üretmeye başladıklarını söyledi.

Bölge ikliminin ılıman olmasından dolayı tropikal meyvelerin yetiştiğini belirten Uysal, "Avokado meyvesi coğrafi işaretli bir ürün olarak şu anda birçok ailenin geçim kaynağı olmuş durumda. Müşterinin talebi üzerine sektörde edindiğimiz tecrübelerden dolayı bu konuda çalışma başlattık. Yurt dışı kaynaklı yaptığımız araştırmalar sonucunda tesisimizin buna uygun olduğunu gördük. Ürettiğimiz ilk yağı gıda laboratuvarına gönderdik. Gelen sonuçlar ürettiğimiz avokado yağının dünya standartlarında olduğunu ortaya koydu." diye konuştu.

Ardından seri üretime geçmek için gerekli yerlere müracaat ederek izinlerini aldıklarını anlatan Uysal, ürünü, markaları adı altında tüketiciye sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yağı 250, çekirdeği 2,5 lira

Talebin yoğun olduğunu ifade eden Uysal, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 'yeşil elmas' olarak bilinen avokadonun raflara ulaşmayanlarını yağ sektöründe, çekirdeklerini ise fidan sektöründe değerlendiriyoruz. Çekirdeğinin tanesi 2,5 lira. Avokadonun bilinilirliği arttıkça talep daha yükseldi. Avokado yağının litresini şimdilik 250 lira olarak belirledik. Bu fiyatlar avokadonun mevsimsel üretimine göre değişiklik gösterebiliyor. Avokado yağı özellikle kozmetik ve gıda endüstrisinde kullanılıyor. Bölgemizde avokado yağının çok bulunmamış olması gıda olarak kullanmasını engelliyor. Bize gelen talepler daha çok kozmetik şirketinin değerlendirmesi üzerine oluyor."

Avokado yağı üretimine başlandı
Avokado yağı üretimine başlandı
Avokado yağı üretimine başlandı
Avokado yağı üretimine başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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