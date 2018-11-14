Son Dakika! Antalya'da Büyük Yangın: Vatandaşlar Tahliye Ediliyor
Son dakika! Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Birçok mahalleyi tehdit eden yangında vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Birçok mahalleyi tehdit eden yangında vatandaşların evlerinden tahliye edildiği öğrenilirken, alevlere karadan müdahale sürüyor.
RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER YAYILIYOR
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aksaz mahalledeki evleri tehdit etmeye başladı.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Bölgede jandarma tarafından vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yine rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, bir çok zeytin ağaçlarını da küle çevirdi.
4 MAHALLE TEHDİT ALTINDA
Alevler, Seydiler, Doğamçam ve Kurtlar mahallelerini de tehdit etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin karadan müdahaleleri devam ediyor.
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Yakalanmamasinin sebebi mum yakma olayi.kalin mumlardan yakip yakip ormanin çeşitli yerlerine koyuyorlar .mum bitmeye yakin yangin çikartiyor failleri çoktan kayboluyor.be mum kaliyor. Ne ormanCevap Yaz Yayından Kaldır
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nedense bu orman yakanlar yakalanmıyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU GÜLDÜM BUTONUNA BASANLAR ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Otel yeri kalmamış anlaşılanCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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HEMEN BARIŞ GELİR NE BARIŞIMI DEDİNİZ İMAR DİYOM TEZGAH BÜYÜKCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır