ANTALYA (Habermetre) - Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, dün akşam Antalya Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Açılış Töreni ile başladı.

Antalya halkının yoğun ilgi gösterdiği törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festivali Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Antalya protokol üyelerinin yanı sıra ulusal yarışmaların jüri üyeleri Emin Alper, Ahmet Sesigürgil, Ayfer Tunç, Gaye Su Akyol, Hazal Kaya, Muhammet Uzuner, Senem Tüzen, Öykü Karayel, Tunç Şahin, Pelin Esmer, Pınar Öğünç ve film ekipleri katıldı.

Yekta Kopan ve Nefise Karatay'ın sunuculuğunda gerçekleşen gecenin açılışını ise Antalya Büyükşehir BelediyeBaşkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek yaptı. Muhittin Böcek konuşmasında; "Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz yıl bana hem hayatın acı gerçeklerini hem de mucizeleri yaşatan bir yıl oldu. Festivalin 57. yılında çıkamadığım ve bir daha çıkıp çıkamayacağımı bilemediğim bu sahnede sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allahıma şükürler olsun ki yıkılmadım, ayaktayım. Buradan tüm hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza, dualarını ve güzel dileklerini gönderen herkese bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu festival siyaset üstüdür ve onun için ülkemizin ortak değeridir. Festivaline her koşulda sahip çıkan tüm hemşehrilerime ve tüm sinemaseverlere yürekten teşekkür ediyorum. Bugün, tüm zor koşullara rağmen, salgının ve felaketlerin gölgesinde bir festivali daha gerçekleştirmenin buruk sevincini yaşıyoruz. Çünkü biz, sanatin iyileştirici gücüne inanıyoruz. Çünkü biz, bu güzel ülkeye ve kaybettiğimiz yüzlerce cana borcumuz olduğunu biliyoruz. O borcu ödemek ve hep daha iyisini yapmak için, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmadan, onun 'hayat damarlarımızdan biri' olarak tanımladığı sanata her koşulda sahip çıkacağız. Sanatçılarımızın hak ettikleri değeri görmeleri ve sanatlarını özgürce icra edebilmeleri için, elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz, " dedi.

Festival programında yer alan filmlerin ve jürilerin izleyicilere tanıtıldığı gecede sahneye çıkan tüm jüri üyeleri teşekkürlerini sunarak merakla filmleri beklediklerini söylediler. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanı yönetmen senarist Emin Alper, "Türkiye'nin en eski ve en köklü festivalinde jüri olmak hepimizi için gurur meselesi son derece ilgi uyandıran, heyecan verici filmlerin olduğu bir seçkiyle karşı karşıyayız. Bu filmleri izlemek için sabırsızlanıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bu seçki, yaşadığımız onca olumsuz koşullara rağmen Türkiye sinemasının bu sene çok bereketli bir sene geçireceğinin işaretlerini barındırıyor. Umarız seyirci aşılarını olup, bir an önce salonlarımıza geri döner ve bu filmlere hak ettiği ilgiliyi gösterir, " dedi.

Açılış töreni Erol Evgin'in muhteşem konseriyle sona erdi. Gecede aynı zamanda Antalya Valisi Ersin Yazıcı veAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Erol Evgin'e gecenin anısına bir hatıra hediyesi verdi.

Festivalde Bugün/ 3 Ekim Pazar

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Selman Nacar'ın iyi niyetli, yardımsever bir ana karakter u¨zerinden sadece sınıf ilis¸kilerini degˆil, c¸elis¸kiler ve c¸atıs¸malar ic¸indeki insan ruhunu da incelediği ilk uzun metraj filmi "İki Şafak Arasında" 19. 15'te, Nazlı Elif Durlu'nun başarılı bir avukat olan ve İstanbul'un merkezinde yalnız yaşayan Zuhal adlı bir kadının evinin derinlerinden gelen bir kedi sesinin peşinde çıktığı çaresiz arayışı ve o güne dek yüzlerini bile görmediği komşularıyla yaşadığı absürt karşılaşmaları konu alan filmi "Zuhal" 21. 45'te Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında izleyici ile buluşacak. Gösterimler öncesinde film ekibi izleyicileri selamlamak üzere sahnede olacak.

Halkın yoğun ilgisi nedeniyle ek seans açılan filmlerden "İki Şafak Arasında" saat 19. 30'da, "Zuhal" 22. 00'da AKM Aspendos salonunda da gösterimde olacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise Teemu Nikki'nin sevdiğine ulaşmak için tehlikelerle dolu bir yolculuk yapması gereken kör ve MS hastası bir adamın yaşadıklarını anlattığı, aşkın engel tanımazlığına vurgu yapan filmi "Titanik'i Seyretmek İstemeyen Kör Adam/ The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic" 19: 15'te ve Alice Rohrwacher, Pietro Marcello, Francesco Munzi'nin hem İtalyan gençliğinin ve ülkenin portresini çizdikleri, hem de küresel belirsizliğe derin bir bakış sundukları Cannes ve Toronto Film Festivalleri'nde gösterilen filmleri "Gelecek/ Futura" 21: 45'te Türkiye'de ilk kez Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında gösterilecek.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yer alan 3 film; Ümran Safter'in yönettiği, Ahmet ve Nesuhi Ertegu¨n'ün 1930'lıu yıllarda Amerika'ya geldikleri ilk yıllarda mu¨zigˆin yardımıyla ırk ayrımcılıgˆına kars¸ı nasıl mu¨cadele ettiklerini anlatan "Kapıyı Açık Bırak" 19. 15'te, Mehmet Emre Battal'ın endu¨striyel u¨retim ve hızlı tu¨ketim du¨nyasında muhtac¸lık ilis¸kisinin bagˆlamını yerelden, u¨reticinin du¨nyasından anlattığı "Muhtaç" ile Ersen Çıra'nın Anadolu genelinde Abdallar olarak anılan ve gu¨nu¨mu¨zde Emirdagˆ bo¨lgesinde yas¸amlarını su¨rdu¨ren Edelerin o¨yku¨su¨nu¨ anlattığı "EDE" Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm" 21: 45'te Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında ücretsiz izlenebilecek. Belgesel film gösterimleri sonrasında yönetmenlerin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek.

Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında Sezen Kayhan moderatörlüğünde Azra Deniz Okyay ile "İlk Filmimi Nasıl Çektim? " başlığıyla film yapım aşamalarının konuşulduğu söyleşi, saat 14. 00'da festival YouTube kanalında olacak.

Festivalde Yarın/ 4 Ekim Pazartesi

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Selman Nacar'ın yönettiği "İki Şafak Arasında" filminin söyleşisi saat11. 00'da, Nazlı Elif Durlu' nun "Zuhal" filminin söyleşisi saat 12. 00'da film ekiplerinin katılımıyla AKM'nin yanında bulunan Balerin Cafe'de gerçekleşecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Cemil Ağacıkoğlu'nun yönettiği "Kafes" 19. 15'te, Semih Kaplanoğlu'nun yeni filmi "Bağlılık Hasan" 21. 45'te Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında izleyicilerle buluşacak. AKM Aspendos salonunda ise 19. 30'da "Kafes", 22. 00'da "Bağlılık Hasan" filmlerinin gösterimi yapılacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda; Venedik Film Festivali'nde gösterilen "Tel Örgüdeki Delik/ The Hole In The Fence" yönetmen Joaquin del Paso'nun katılımıyla 19. 15'te gösterilecek. Joaquin del Paso gösterim sonrası izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Clara Roquet'in bu yıl Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde yarışan filmi "Libertad" 21: 45'te Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında izleyici karşısına çıkacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması kapsamında ise Aslı Akdağ'ın yönettiği "Bekleyiş" 19. 15'te, Ebru Şeremetli'ninyönettiği "An Kalır" 21: 45'te Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında ücretsiz izlenebilecek. Belgesel film gösterimleri sonrasında yönetmenlerin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

