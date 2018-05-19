Annesini Telefon Kablosuyla Boğan Cani Evlat "Annem Ölmüş" Deyip Polisi Aradı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde talihsiz kadın oğlu tarafından telefon kablosuyla boğularak öldürüldü. Cani evlat "Annemin cesedini buldum" diyerek polisi aradı.

ANNESİNİN CESEDİNİ BULDUĞUNU SÖYLEDİ

Tekin M. (38), Zekibey Mahallesi Değirmenler Sokak'taki evinde yalnız yaşayan annesi Aytekin M.'nin (62) cesedini bulduğunu belirterek polise haber verdi. İstanbul'da oturduğunu ve annesinden haber alamadığı için ilçeye geldiğini söyleyen Tekin M'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

TELEFON KABLOSUYLA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Aytekin M'nin 6 gün önce telefon kablosuyla boğularak öldürüldüğünü ve cesedin çürümeye başladığını belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

POLİS, OĞLUNU GÖZALTINA ALDI

Evin kapısının zorlanmadığını, cinayetin ardından kapının dışarıdan kilitlendiğini ve Tekin M'nin 2 gün önce eve girdiğini tespit eden ekipler, cinayet zanlısı olarak Tekin M'yi gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde annesi ile aralarında sorunlar olduğunu ileri sürerek suçunu itiraf etti. 2 çocuk sahibi olan Aytekin M.'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili araştırma sürüyor.