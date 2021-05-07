Anneler Günü öncesi Yalova'daki seralarda gül satışları arttı
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Anneler Günü öncesi Yalova'daki seralarda gül satışları arttı

Anneler Günü öncesi Yalova'daki seralarda gül satışları arttı
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Ekonomi

Süs bitkileri sektöründe söz sahibi illerden Yalova'daki seralarda, 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü yaklaşırken hareketlilik arttı.

Süs bitkileri sektöründe söz sahibi illerden Yalova'daki seralarda, 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü yaklaşırken hareketlilik arttı.

Siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba harcayan Çınarcık ilçesi Koru beldesindeki üreticiler, bu özel gün için hazırladıkları çiçekleri alıcılara ulaştırıyor.

Bölgedeki üreticilerden Oktay Akgün, AA muhabirine, beldede saksılı ve kesme çiçek üretiminin yoğun şekilde yapıldığını söyledi.

Özellikle saksılı süs bitkisi üretiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenmediğine dikkati çeken Akgün, iç piyasaya satışın artmasından dolayı yurt dışına bu yıl daha az ürün gönderdiklerini aktardı.

Anneler Günü için çiçekli bitkilerin revaçta olduğunu belirten Akgün, "Gül grupları müthiş bir talep görüyor. Koru beldesi olarak bu seneki gül üretimimiz 550 bin adetti. Tahminime göre Anneler Günü'nden bir hafta sonra ürünlerimiz tükenecek." dedi.

Bu yıl maliyetlerinde artışlar olduğunu dile getiren Akgün, devletin salgın dolayısıyla KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürmesinin sektöre katkı sağladığını ifade etti.

Sinan Özaydın ise beldede 10 bin 500 metrekare alanda kesme çiçek üretimiyle uğraştığını belirtti.

Ağırlıklı olarak gül ve ortanca yetiştirip sattıklarını bildiren Özaydın, "Aslında ilk başta endişe ettik; tam kapanma tedbirleri olduğu için satışlar düşük olacak, mallar bozulacak diye ama sonradan çiçekçilere özel izinler çıkınca üreticiden mallar çıkmaya başladı." diye konuştu.

Özaydın, geçen yıla göre fiyatlarda fazla bir artış yaşanmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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