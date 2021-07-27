SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izlediTezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında halterde 64 kiloda yarışan Nuray Levent'i (21), Düzce'de yaşayan anne ve babası haltercilerle birlikte heyecan içinde izledi.

SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında halterde 64 kiloda yarışan Nuray Levent'i (21), Düzce'de yaşayan anne ve babası haltercilerle birlikte heyecan içinde izledi. Nuray Levent madalya kazanamasa da ailesi kızlarının olimpiyatlara katılmasının gururunu yaşadı.

Düzce'de 14 yaşında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde haltere başlayan Nuray Levent kariyeri boyunca Türkiye ve Avrupa birincilikleri elde ederek milli takım kategorisinde 64 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı. Olimpiyat finalinde silkme ve koparmada toplamda 220 kilogram kaldıran Nuray Levent turnuvayı 9. sırada tamamlayarak madalya hakkı elde edemedi.

Milli halterci Nuray Levent'i, annesi Ayşe Levent ile babası Ümit Levent, Düzce'de haltere gönül veren gençler ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonuna kurulan dev ekrandan izledi. Levent'in anne ve babası, kızlarının ismi anons edilince büyük heyecan yaşarken, ağırlık kaldırdığı sırada da büyük heyecan yaşadı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, ilerleyen yıllarda Levent'in başarılı olacağına inandığını ifade ederek, "Öncelikle Nuray kardeşimizi tebrik etmek istiyorum. Düzceli bir kardeşimizin olimpiyat oyunlarına katılmasından büyük gurur duyuyoruz. Biz aslında Nuray kardeşimizin başarılarına şahit olduk. Daha önce daha ağır yükleri kaldırdığını hatta 127 kilogram kaldırdığını biliyoruz. Fakat nasip, kısmet, psikoloji, motivasyon gibi durumlar çok önemli. Her ne kadar bu olimpiyatlarda başarı gösteremese de biz gönlümüzün şampiyonu olarak bağrımıza bastık." dedi.

Baba Ümit Levent, kızlarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Nuray bir şampiyon. Bizim için şampiyon. Gururlandık. Düzce'den olimpiyatlara kadar yükselmesi bizim için çok gururu verici. Hocasının sayesinde buralara kadar geldi. Hocası olmasa bu başarılar olmazdı. Önünde çok zaman var. İnşallah başarılar elde edecek. O zaten şampiyon. 2014 yılındayken 14 yaşında bu spora başladı. Koşu yapıp futbol oynuyordu. Hocası onu görmüş ve haltere yönlendirmiş. Başarılar elde ederek yürüdüler, gittiler. Arkasında durduk ve arkasında durulursa bazı şeyler oluyor. Allah herkese böyle hayırlı evlat nasip etsin." diye konuştu.

Anne Ayşe Levent ise, "Çok heyecanlandık. Mutluyuz. Buna da şükürler olsun. Bu kadar yaptı. Her zaman arkasındayız. Kızımızla gurur duyuyoruz. Ailece hepimiz arkasındayız. Desteğimiz hep onunla olacak." dedi.

Yarışmalar devam ederken Nuray Levent ailesiyle görüntülü görüşme yaparak, gururunu paylaştı.

SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi
SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi
SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi
SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi
SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi
SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi
SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi
SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi
SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi
SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Buse Varol Diana Spencer Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Metin Oktay Serdar Aziz Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:19:03. #1.16#

title