Anne kedi ile minik yavrusuna mescit "yuva" oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki hayvansever Şeref Bağlı, Mızraklı Dede Türbesi'nin bahçesine gelen kedi ile yeni doğmuş yavrusuna mescidin içinde bakıyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki hayvansever Şeref Bağlı, Mızraklı Dede Türbesi'nin bahçesine gelen kedi ile yeni doğmuş yavrusuna mescidin içinde bakıyor.

Tahsin Mahallesi'ndeki türbede bulunan mescidin cemaatinden Şeref Bağlı, yaklaşık 10 yıldır sokaktaki çok sayıda kedi ve köpeğin bakımını üstleniyor.

Mahalledeki "can dostlar"ın yolunu gözlediği Bağlı, bu dönemde mesaisinin büyük bölümünü sokakta doğum yapan "Boncuk" ismini verdiği kedi ve yavrusu için harcıyor.

Vaktinin büyük bölümünü mescitte geçiren Bağlı, "Boncuk" ve yavrusunu besleyip bakımıyla ilgileniyor.

Şeref Bağlı, AA muhabirine, 4 yavrusundan 3'ü ölen anne kedinin, yavrusuyla türbenin bahçesine geldiğini söyledi.

Dışarıda kediler için yuva yaptırdığını ancak yavrusu büyüyene kadar güvende olması için Boncuk'u mescide aldığını anlatan Bağlı, şunları kaydetti:

"Boncuk, yavrusunu alıp mescidin bahçesine yerleşmişti ama orası güvenli değildi. Gönlüm razı gelmedi. Hatta o gece üzüntüden uyuyamadım. Sabah erkenden gelip onları mescidin içine yerleştirdim. Kedi zaten beni tanıyordu o yüzden yakalamam zor olmadı. Mescidin bir köşesine rahleyi yerleştirdim, üzerine de seccadeleri serdim ve oraya koydum. Burada yavrunun emmesine yardımcı oldum, bu sayede toparladı."

Günde birkaç kez gelip kedilerle ilgilendiğini aktaran Bağlı, "Şu an durumları çok iyi ve onların böyle mutlu olması bana da huzur veriyor. Camiye gelenler de onlara alıştı. Yavru büyüyene kadar burada kalacaklar. Sonrasında ise onları özel olarak yaptırdığım yuvaya koyacağım." ifadelerini kullandı.

Şeref Bağlı, masum bir canlıya kol kanat germenin tarifsiz mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, insanların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan