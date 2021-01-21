Ankaraspor'dan 3 transfer daha
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Ankaraspor'dan 3 transfer daha

21.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:07
Ankaraspor'dan 3 transfer daha

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, kadrosuna 3 oyuncu daha kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, kadrosuna 3 oyuncu daha kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi 30 yaşındaki Norveçli golcü Marcus Pedersen'i 1,5 yıllığına renklerine bağlarken, 25 yaşındaki santrfor Samed Ali Kaya ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Ankaraspor ayrıca 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ercan Yazıcı'yı da Yılport Samsunspor'dan sezon sonuna kadar kiraladı.

Kariyerinde 282 maçta 112 gol atan Norveçli oyuncu Pedersen; Hamarkameratene, Stromsgodset, Valerenga, Odense BK, Barnsley, Brann ve Vitesse takımlarının formalarını giydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, kadrolarına 3 önemli oyuncuyu daha kattıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bugün aramıza 3 yetenekli oyuncu daha katıldı. Sezonun ilk yarısında eksiklerimizi görüp yerinde transferler yapmaya çalıştık. Aramıza katılan bu önemli oyuncularla inşallah sezonun ikinci yarısı bizler için verimli geçer. Ara transfer dönemi bitene kadar eksik gördüğümüz mevkilere kaliteli, bu ligi bilen birkaç oyuncu daha almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'de ilk devreyi 17. sırada tamamlayan Ankaraspor, ara transfer döneminde daha önce 4 futbolcuyla sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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