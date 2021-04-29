Ankaralı sebze toptancısı aradığı yeşilliği bulamayınca kurduğu serasından ilk mahsullerini aldı
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Ankaralı sebze toptancısı aradığı yeşilliği bulamayınca kurduğu serasından ilk mahsullerini aldı

Ankaralı sebze toptancısı aradığı yeşilliği bulamayınca kurduğu serasından ilk mahsullerini aldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Ekonomi

Ankara Toptan Meyve ve Sebze Hali'nde 20 yıldır toptancılık yapan Murat Yiğit (46), satmak için eskisi gibi aradığı kalitede yeşillik bulamayınca sera kurarak üretime başladı.

Ankara Toptan Meyve ve Sebze Hali'nde 20 yıldır toptancılık yapan Murat Yiğit (46), satmak için eskisi gibi aradığı kalitede yeşillik bulamayınca sera kurarak üretime başladı.

Çubuk ilçesi Yenice Mahallesi'nde yaklaşık 4 dönüm alandaki 22 tünel serasında tere, nane, roka, kuzukulağı gibi ürünler yetiştiren Yiğit, ilk mahsullerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Murat Yiğit, AA muhabirine, daha önce çiftçilik yapmadığını ancak ziraat mühendislerinden ve komşusundan aldığı bilgilerle üretime başladığını söyledi.

Sera için yaklaşık 100 bin lira harcadığını belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Ben bu işin halde toptancılığını yapıyorum. Eskisi gibi istediğimiz kalitedeki ürünleri artık yakalayamıyoruz. Daha iyi nasıl üretiriz diye düşündük, taşındık böyle bir yer kurmaya karar verdik. Allah'ıma çok şükür istediğim kalitede istediğim lezzette ürün yetiştirmeye başladım. Çok mutluyum."

İlk üretimi olmasına rağmen başarılı olduklarını düşündüğünü dile getiren Yiğit, ramazan ayında satış için günlük 3 bin yeşillik sevkiyatı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Yiğit'in, Kırıkkale Üniversitesinde makine mühendisliği eğitimine devam eden oğlu Mehmet Yiğit de boş vakitlerinde babasına yardımcı olduğunu aktardı.

Üretmenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Yiğit, "Marketten alıp eve götürüp yemek farklı, yetiştirdiğimizi eve götürüp yemek farklı oluyor. Ürettiğini hem yemek yem de satmak güzel oluyor. Eğitimime de destek oluyor. Çünkü babamın işi iyiyse bana daha çok destek olur ve ben daha iyi şartlarda okurum, daha güzel yaşarız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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