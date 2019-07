Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Aykan Atik, yeni sezonda ligi iyi yerde bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "1. Lig'den Süper Lig'e çıkmış Ankaragücü'nün hasreti Süper Lig şampiyonluğudur." dedi.

Başkent ekibi, Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2'inci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Aykan Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci etap kamp çalışmalarını yapmak için Erzurum'a geldiklerini söyledi.

Kampa katılacak futbolcuların olduğunu ve geçen yılki kadroyu muhafaza etmeye çalıştıklarını ifade eden Atik, "Kendi tesislerimizde başlangıcı yaptık ve kampa tek tek katılanlar var. Moke ve Kitsiou var onlar da gelecek ve kadromuzun gücü geçen seneki gibi devam edecek." diye konuştu.

Atik, takımın geçen sezon iyi performans gösterdiğini belirterek, geçen yılın ikinci yarısında takımın gösterdiği performansın iyi olduğunu dile getirdi.

Özellikle devre arasında kaliteli futbolcuların takıma dahil olduğunu hatırlatan Atik, "Bu seneki kadroda Boyd ve Sakho gözükmüyor, Altay Fenerbahçe'ye gitti ve kalecimiz Korcan var. Kadromuzla alakalı çok sıkıntı gözükmüyor. Transferlerle alakalı çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Taraftarların aynı heyecanla takımlarına destek olacağına inandığını aktaran Atik, MKE Ankargücü'nün ligde iyi yerlerde olmaya layık olduğunu vurguladı.

"Ankaragücü büyük bir camia ve hedefleri var"

Başkent ekibinin mali durumdan dolayı sıkıntılı olduğunu ve yönetimin bununla uğraştığına değinen Aykan Atik, şöyle konuştu:

"Süper Lig içinde Ankaragücü her zaman iyi yerlerde olmaya layıktır. Yönetim ve teknik ekip olarak bunun gayesi içindeyiz ve bütün mesaimizi bunun için harcıyoruz. Ankaragücü eski yapılanmasından dolayı biraz sıkıntılıydı ama onun üstesinden gelen iyi bir başkan ve yönetim kurulumuz var. Her yıl aynı özveriyi gösteriyorlar. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Atik, futbolcuların lige iyi şekilde girmelerinin önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan oyuncuların lige iyi şekilde girmeleri. Gençlerbirliği eski ligine geri döndü onlara da başarılar diliyorum. Ankaragücü eskiden olduğu gibi her zaman üst sıralarda olmak için çaba sarf etmiştir. Hedefimiz ilk 10'un üzerinde sezonu bitirmek. Bu doğrultuda o çabayı taraftarımızla yine sarf edeceğiz çünkü Ankaragücü çok büyük bir camia ve bu camianın her zaman hedefleri vardır. Biz de bu doğrultuda lige gireceğiz."

"Ankaragücü'nün hasreti Süper Lig şampiyonluğudur"

Takımdaki eksik bölgelere yapılacak transferlerle ilgili kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetimine rapor verdiklerini bildiren Atik, kulüp olarak transferler konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Atik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pinto ile görüşmeler devam ediyor ve yönetim olarak transfer çalışmalarındaki süreç masaya yatırılıyor. Süreç içinde takımın durumuna göre tekrar bir rapor vereceğiz. 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmış Ankaragücü'nün hasreti Süper Lig şampiyonluğudur. O potansiyele sahip camia var ama kulüp içindeki yapılanma gibi sıkıntılar var. Bu süreç başkanımız tarafından atlatılmaya çalışılıyor ve ne zaman bu sorun hallolursa emin olun Ankaragücü şampiyonluğa oynayacaktır."

Kaynak: AA