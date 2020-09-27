Ankaragücü ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı
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Ankaragücü ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı

27.09.2020 18:27 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:52

Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Demir Grup Sivasspor MKE Ankaragücü'nün ağırladı. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele 0-0 sona erdi.

Geçen haftayı bay geçen Başkent temsilcisi sezonun ilk puanını hanesine yazdırdı. Geçen hafta Erzurumspor'u mağlup eden Yiğidolar ise puanını 4'e yükseltti.

Sivasspor milli ara öncesinde ligin 4. haftasını bay geçecek. Ankaragücü ise 2 Ekim Cuma günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 11: Adzic'in ortaladığı topa kale çizgisine yakın noktadaki Merikani kafası ile vurdu, kaleci Samassa çizgi üzerinden topu çıkardı.

Dakika 34: Gradel orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girip Yasin'e pas verdi. Yasin'in şutunda defansa çarpan top dışarı çıktı.

Dakika 70: Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Yatabare ön direkte kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

Dakika 86: Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta Kone'nin dokunuşu etkisiz kaldı, dönen topu Hakan tamamlamak istese de savunma çıkardı.

Dakika 87: Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Felix topa vurdu, kale önündeki Hakan Arslan'ın dokunuşunda Kitsiou topu çizgiden çıkardı.

Ankaragücü ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı
Haber Yorumları (1)
HAKKI: Ben sivas sporun yaptığı hazırlık maçlarını izlemiştim bu takımın küme düşeceğini söylemiştim halende aynı şeyi söylüyorum sivas sezon sonunda küme düşer yiğido geçinen sivasın ayyaşları bunu kabul etmesede söylediğim doğrudur biraz birinci ligde oynasın.
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