Ankara Valiliği'nden fotoğraflarla trafiğe çıkmama uyarısı
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Ankara Valiliği'nden fotoğraflarla trafiğe çıkmama uyarısı

15.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:21
Ankara Valiliği'nden fotoğraflarla trafiğe çıkmama uyarısı

ANKARA Valiliği, kent genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle zorunlu haller dışında özel araçlarla trafiğe çıkmama çağrısında bulundu.

ANKARA Valiliği, kent genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle zorunlu haller dışında özel araçlarla trafiğe çıkmama çağrısında bulundu. Valiliğin paylaşımında, trafik yoğunluğunu ortaya koyan fotoğraflar da yer aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışının trafikte oluşturacağı yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle istirham ediyoruz" denildi. 


Ankara Valiliği'nden fotoğraflarla trafiğe çıkmama uyarısı
Ankara Valiliği'nden fotoğraflarla trafiğe çıkmama uyarısı
Ankara Valiliği'nden fotoğraflarla trafiğe çıkmama uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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