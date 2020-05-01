Ankara Kumrular saldırısının faili PKK'lı terörist yakalandı

ANKARA'da 2011 yılında terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü otomobille düzenlenen 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden terörist İ.A., Diyarbakır'da yakalandı.

ANKARA'da 2011 yılında terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü otomobille düzenlenen 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden terörist İ.A., Diyarbakır'da yakalandı.

Ankara'nın Kumrular Caddesi'nde 20 Eylül 2011'de bomba yüklü otomobille düzenlenen, 5 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı ile aynı gün Siirt- İstanbul seferini yapan Güney Ekspresi'ne yönelik Kırıkkale'de el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenmek istenen ve son anda engellenen eylemin faillerinden PKK'lı terörist İ.A.'nın Diyarbakır'da olduğu belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan araştırmanın ardından tespit edilen 2 adrese eş zamanlı hava destekli operasyon düzenledi. Operasyonda terörist İ.A., Peyas Mahallesinde yaşayan babası M.A.'nın kendisini sakladığı tespit edilen evde gözaltına alındı. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bu arada operasyon anı, drone ile anbean görüntülendi.

Kaynak: DHA