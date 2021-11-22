Ankara kulislerinde bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetiminde değişikliğe gidiyor
Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetiminde değişikliğe gideceği konuşuluyor. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılacak ve Bakan Elvan görevden alınacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Hazine Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin Ticaret Bakanlığı'na, Berat Albayrak'ın tez danışmanı Erişah Arıcan'ın ise Hazine Bakanlığı'na atanması gündemde.
Ankara kulislerinde bomba bir iddia dolaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomi kurmaylarında değişikliğe gideceği öne sürülüyor. İddialara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tekrar eskisi gibi ikiye ayrılacak ve Bakan Lütfi Elvan görevden alınacak.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Hazine Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin ise Ticaret Bakanlığı'na atanması gündemde. Maliye Bakanlığı'na ise düşünülen isim ise Berat Albayrak'ın tez danışmanı Erişah Arıcan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, faize karşı olduğunu bir kez daha vurguladı. Erdoğan, "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" dedi.
Erdoğan'ın sözlerinin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a yönelik olduğu ileri sürüldü. Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasını herkes alkışlarken bir tek Elvan'ın alkışlamaması da bu tezi güçlendirdi.
Bu gelişme sonrası Elvan'ın görevden alınacağı öne sürüldü. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, cuma günü yaptığı paylaşımla Resmi Gazete'yi işaret ederek Lütfi Elvan'ın görevden alınacağını söylemişti. Yılmaz, "Bu gece saat 12:00'dan sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" ifadelerini kullandı.
Ancak Yılmaz, öngörüsü gerçekleşmeyince cumartesi günü özür diledi. Yılmaz, "Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12.00'den sonra yapıldığı; hafta içinde sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın para politikası hakkındaki duruşuna, ifadelerine, sayın Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle Bakan'ın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim." dedi.
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