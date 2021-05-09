Ankara Keçiörengücü: 0-3
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Keçiörengücü: 0-3

Ankara Keçiörengücü: 0-3
Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye StadyumuHAKEMLER: Koray Gençerler, Selahattin Altay, Gökhan MemişoğluBURSASPOR: Canberk Yurdakul (Dk. 46 Talha Yakın) – Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Onur Atasayar (Dk. 78 İsmail Can Çavuşluk), Ozan İsmail Koç (Dk.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEMLER: Koray Gençerler, Selahattin Altay, Gökhan Memişoğlu

BURSASPOR: Canberk Yurdakul (Dk. 46 Talha Yakın) – Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Onur Atasayar (Dk. 78 İsmail Can Çavuşluk), Ozan İsmail Koç (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Eren Güler (Dk. 46 Batuhan Kör), Tuğbey Akgün (Dk. 74 Vefa Temel)ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar (Dk. 63 Muhammed Birkan Tetik) – Ogün Bayrak (Dk. 55 Haşim Arda Sarman), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül (Dk. 55 Muharrem Cinan), Süleyman Olgun, Cem Ekinci, Uğur Utlu (Dk. 63 Bilal Budak), Burak Aydın, Barış Alper Yılmaz (Dk. 26 Melik Derin), Emeka Friday EzeGOLLER: Dk. 33 Soner Gönül, Dk. 45 Melik Derin, Dk. 85 Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Ozan İsmail Koç  (Bursaspor), Mehmet Tayfun Dingil (Ankara Keçiörengücü)TFF 1. Lig'de 34'üncü hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 3-0 yendi. Ankara temsilcisinin gollerini Soner Gönül, Melik Derin ve Bilal Budak kaydetti. Altınordu'nun kazanmasıyla Play-Off umutları sona eren Ankara Keçiörengücü ligi 58 puan ile 7. sırada tamamlarken; Bursaspor ise 46 puan ile ligi 10. basamakta bitirdi.MAÇTAN DAKİKALAR22'nci dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Eren Güler, kontrolünün ardından pasını aktardı. O esnada ceza sahasına kat eden Burak Kapacak'ın plase vuruşunda top kaleci Metin'de kaldı.25'inci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanattan Emirhan Aydoğan'ın arka direğe doğru gönderdiği topa Burak Kapacak gelişine vurdu, fakat meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta yöneldi.30'uncu dakikada Eren Güler'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Kapacak'ın sol çaprazdan vuruşunda top yakın kale direğinin yanından farklı şekilde auta çıktı.33'üncü dakikada Ankara Keçiörengücü öne geçti. Fatih Selimhan Solmaz'ın pası sonrası yaptığı koşu ile birlikte Bursaspor savunmasını eksik yakalayan Soner Gönül, sol çaprazdan içeriye girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Soner'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından ağlarla buluştu: 0-1.37'nci dakikada Emirhan Aydoğan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Metin, topa iki hamlede sahip olabildi.45'inci dakikada Ankara Keçiörengücü, farkı 2'ye çıkardı. Uğur Utlu'nun pası sonrası ceza sahası içerisinde topla buluşan Melik Derin, oldukça rahat bir pozisyonda vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.70'inci dakikada Ankara Keçiörengücü etkili gelirken, atılan ara pası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Melik Derin'den önce son anda araya giren Taha Altıkardeş, müdahalesiyle tehlikeyi önledi.73'üncü dakikada Emirhan Aydoğan'ın pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen Batuhan Kör, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Batuhan'ın vuruşunda kaleci Muhammed, kurtarışıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.85'inci dakikada Ankara Keçiörengücü, bir kez daha gol sevinci yaşadı. Mehmet Tayfun Dingil'in pasıyla birlikte topla buluşan Bilal Budak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.90+1'inci dakikada Emirhan Aydoğan'ın uzaktan sert vuruşunda kaleci Muhammed, soluna gelen topu uzanarak kornere çeldi.

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara Keçiörengücü: 0-3 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 20:10:19. #1.15#

title