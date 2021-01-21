Ankara Kalkınma Ajansı robot yarışları düzenleyecek

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "TechAnkara Maker Programı" kapsamında Ankara Bilim Üniversitesi iş birliğiyle 10-11 Şubat'ta robot yarışları düzenlenecek.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, "labirent çözen" ve "çizgi izleyen" robot kategorilerindeki yarışmalar 10 Şubat'ta, "mini sumo" ve "blok robot" kategorilerindeki yarışmalar ise 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Robot yarışlarına katılmak isteyenlerin 5 Şubat'a kadar başvuru formuyla müracaatta bulunması gerekecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgilere ve başvuru formuna "www.ankaraka.org.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun