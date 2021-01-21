Ankara Kalkınma Ajansı robot yarışları düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara Kalkınma Ajansı robot yarışları düzenleyecek

21.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:24
Ankara Kalkınma Ajansı robot yarışları düzenleyecek

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "TechAnkara Maker Programı" kapsamında Ankara Bilim Üniversitesi iş birliğiyle 10-11 Şubat'ta robot yarışları düzenlenecek.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "TechAnkara Maker Programı" kapsamında Ankara Bilim Üniversitesi iş birliğiyle 10-11 Şubat'ta robot yarışları düzenlenecek.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, "labirent çözen" ve "çizgi izleyen" robot kategorilerindeki yarışmalar 10 Şubat'ta, "mini sumo" ve "blok robot" kategorilerindeki yarışmalar ise 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Robot yarışlarına katılmak isteyenlerin 5 Şubat'a kadar başvuru formuyla müracaatta bulunması gerekecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgilere ve başvuru formuna "www.ankaraka.org.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Kalkınma Ajansı robot yarışları düzenleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 15:25:42. #1.14#
title