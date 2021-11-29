Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde çıkan arbede hakkında açıklama

ANKARA (İHA) - Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde, iki grup arasında çıkan olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini duyurdu.

Dün, Ankara'da bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen Alparslan Türkeş'in doğum günü anma etkinliğinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga esnasında çok sayıda vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklamada bulunarak, organizasyonu düzenleyen kuruluşun, etkinliğe katılacak kişilerin sayısını ve isimlerini bildirmediği, etkinliğe katılan herkesin üst araması yapılarak salona alındığını, buna rağmen etkinlikte arbede çıktığını ve olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini duyurdu.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreterliğince 28.11.2021 günü saat 15.00'te Nazım Hikmet Kültür Merkezinde Alparslan Türkeş'i anma etkinliği düzenleneceği Valiliğimize bildirilmiştir.

İlimizde düzenlenecek olan her türlü açık hava toplantısı ve kapalı yer etkinliğinde olduğu gibi etkinlikle ilgili risk değerlendirilmesi yapılarak il Emniyet Müdür Yardımcısı emrinde yeteri kadar personelle görev alınmıştır.

Organizasyonu düzenleyen kuruluş tarafından katılımcı sayısı ve isimlerine ilişkin bir bildirimde bulunulmadığı için katılımcı olarak gelenler üst aramaları yaptırılarak bina içerisine alınmıştır.

Etkinliğe katılımcı gibi gelen şahıslarla etkinliği düzenleyenler arasında salon içerisinde arbede çıkmış, görevli personel ve çevik kuvvet personelimiz salon içerisine girerek grupları ayırmış ve olay sonlandırılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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