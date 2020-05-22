Ankara'da göl sularına 14 bin yavru balık bırakıldı Ankara'da bulunan 5 göl ve gölette, balık popülasyonunu artırmak için yaklaşık 14 bin sazan yavrusu suyla buluşturuldu.

Ankara'da bulunan 5 göl ve gölette, balık popülasyonunu artırmak için yaklaşık 14 bin sazan yavrusu suyla buluşturuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversitelerle koordineli olarak yürütülen Göl ve Göletlerin Balıklandırılması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çalışma ile Başkentin göl ve göletlerindeki yaban su hayatının devamını sağlamak ve balık popülasyonunu artırmanın amaçlandığı aktarılan açıklamada, bu yıl 5 göl ve gölette 14 bin sazan yavrusunun suya bırakıldığı kaydedildi.

"Amacımız biyoçeşitliliği artırmak"

Mavi Göl'de gerçekleştirilen balıklandırma çalışmalarına katılan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, bu kapsamda bölge halkına ekonomik yönden katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Toprakta ve suda kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirten Köremezli, "Ankara'da bulunan göl ve göletlerimizde balıklandırma çalışmasına önem veriyoruz. Mavi Göl başta olmak üzere Ayaş'ta Bayat ve Feruz Göletleri, Güdül'de Boyalı1 ve Boyalı2 göletlerimizde 14 bin adet yavru sazanı suya bıraktık. Bu işteki amacımız, ekolojik sistemi canlı tutarak, yabani su hayatını tesis etmek ve biyoçeşitliliği artırmak. Büyüdüklerinde bölge halkına ekonomik destek de sağlayacak." bilgisini verdi.

Kaynak: AA