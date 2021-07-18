Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince 24 saat kesintisiz hizmet verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-23 Temmuz 2021 arasında belediyenin hizmet birimleri, şehrin birçok noktasında sahada ve masa başında 24 saat boyunca görev yapacak.

Başkent 153, bayram süresince vatandaşların talep ve şikayetlerini ilgili birimlere aktararak çözüme kavuşturacak.

Sahada sokak hayvanlarını besleme faaliyetini sürdürecek olan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kurban kesim alanlarında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları ile hijyen mesaisi yapacak.

Ücretsiz hasta nakil araçları ile ambulans hizmeti de bayram boyunca kesintisiz devam edecek.

Vatandaşlar ALO 188 Cenaze Hizmetleri hattına 24 saat boyunca ulaşabilecek. Cenaze işlemleri, şehirler arası nakil, il içi nakil, morg, gasilhane, defin ve diğer hizmetler Kurban Bayramı'nda da kesintisiz sürdürülecek.

Merkez dahil ilçe ve mahalle mezarlıklarında bayram öncesi temizlik çalışmaları yapılırken Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Türkiye'nin en büyük mezarlığı olan Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarlık içi ek servisler düzenleyecek.

Arife günü ve bayram süresince zabıta ve emniyet birimleri de mezarlıklarda önlem alacak.

Kurban Bayramı sonuna kadar Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından günlük ortalama 85 araç ve 315 personel ile temizlik ve bakım-onarım çalışmaları kent genelinde 24 saat boyunca devam edecek.

Merkez ve çevre ilçelerde yol bakım, onarım ve asfalt çalışmaları başta olmak üzere köprülü ve katlı kavşak ile yeni yol açım çalışmaları hız kesmeden sürdürülecek.

Toplum sağlığı için açık olan zincir marketlerde ve gıda işletmelerinde hijyen kurallarına uygun davranılıp davranılmadığı konusunda denetimler sıklaştırılacak.

Ankara İtfaiyesi bayram nöbetinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da Kurban Bayramı süresince görevinin başında olacak.

Olası yangın ve kurtarma çalışmaları için 46 İtfaiye İstasyonu'nda 930 itfaiye personeli ile üç vardiya halinde 24/48 nöbet esasıyla kesintisiz hizmet verecek olan itfaiyesi ekipleri, müdahale için 175 araç ile sahada hazır bulunacak.

Bayram tatilini evlerinden uzakta geçireceklere ev ve iş yerlerindeki elektrik şalterlerini, su ve doğalgaz vanalarını önceden kapatmaları uyarısında bulunan Ankara İtfaiyesi, havaların ısınmasıyla Ankara'daki baraj, göl, gölet ve akarsularda yüzülmesinin tehlikeli ve yasak olduğu bilgisini paylaştı.

Rekreasyon ve mesire alanlarındaki pikniklerde dikkatsizlik nedeniyle oluşabilecek yangın tehlikelerine karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağıran İtfaiye Daire Başkanlığı, yere atılan ve toplanmayan kibrit, sigara ve cam kırıklarının yangına davetiye çıkardığına dikkati çekti.

AŞTİ'de güvenlik ve salgın önlemleri artırıldı

Yolcu trafiğinin yaşanacağı noktaların başında gelen Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminalinde (AŞTİ) güvenlik ve salgın önlemleri artırıldı.

Arife günü saat 17.00'ye kadar AŞTİ'de Halk Sağlığı Merkezinde BioNTech aşı uygulaması devam edecek.

Bayram süresince AŞTİ'de oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüslerin giriş ve çıkış denetimleri Otomasyon ve Hareket Planlama Birimi tarafından kesintisiz şekilde sağlanacak.

Terminal Zabıta Müdürlüğü de denetimlerini artırırken, temizlik ve BUGSAŞ güvenlik ekipleri 24 saat vardiyalı olarak çalışacak.

Vatandaşların, terminalde devam eden tadilat çalışmasından etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirleri alan BUGSAŞ AŞ, Kurban Bayramı'nda da yolculara hizmet vermeye devam edecek.

ASKİ ekipleri de hazır olacak

ASKİ Genel Müdürlüğü de çalışma takvimine göre çeşitli birimlerle hizmet vermeye devam edecek.

Abone İşleri Daire Başkanlığına bağlı Elmadağ, Akyurt, Kalecik, Temelli, Kızılcahamam, Çamlıdere, Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Çubuk, Haymana, Şereflikoçhisar ve Bala ilçelerinde bulunan tahsilat merkezlerinde 19-21 ve 23 Temmuz'da, Güdül ve Pursaklar tahsilat merkezlerinde ise 22-23 Temmuz'da kartlı su satışı ve fatura tahsilatı yapılacak.

Genel Müdürlük tahsilat merkezi de 17-25 Temmuz'da her gün fatura tahsilatı ve kartlı su satışı için açık olacak. 19 Temmuz'da 08.00-13.00 arasında, diğer günler ise 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

Toplu ulaşıma Kurban Bayramı düzenlemesi

Başkentliler, 20-23 Temmuz'da EGO otobüslerini, ANKARAY ve metroyu 06.00 ila 00.00 saatlerinde ücretsiz kullanabilecek.

Arife gününden itibaren EGO Genel Müdürlüğü Karşıyaka, Ortaköy, Sincan Cimşit mezarlıklarına ek seferler koyarken, 08.00-19.00 saatleri arasında ring seferleri de düzenleyecek. EGO ayrıca kurban satış alanları ve kesim yerlerine rahat ulaşım sağlanması için servis hizmeti de sağlayacak.

Kurban Bayramı boyunca güncel otobüs hareket saatleri ile detaylı bilgilere EGO Genel Müdürlüğünün "www.ego.gov.tr" internet adresi ve EGO CEP'te uygulamasından ulaşılabilecek.

Halk Ekmek Genel Müdürlüğü de Kurban Bayramı için çalışma takvimini belirledi.

Bayramın 1. günü Başkent Marketler, Halk Ekmek Fabrika Satış Mağazaları ile Halk Ekmek Büfeleri kapalı olacak.

Bayramın 2. gününden itibaren GİMAT, Batıkent, Mamak ve Etimesgut Başkent Market şubeleri hizmet vermeye devam edecek. Bayramın 3. günü itibarıyla da ASKİ, Gökkuşağı ve Mithatpaşa Fabrika Satış Mağazaları ile Mesa Koru Başkent Büfe ve 417 Halk Ekmek Büfesi açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu