Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ayaş Yolunu güllerle süsledi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ayaş Yolunu güllerle süsledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında, Ayaş Yolunun bin 850 metre uzunluğundaki orta refüjüne gül dikimi gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ayaş Yolunu güllerle süsledi
15.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:58

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında, Ayaş Yolunun bin 850 metre uzunluğundaki orta refüjüne gül dikimi gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ANFA ekiplerince başkentin cadde, bulvar, park ve refüjlerini çiçeklendirme çalışmaları kapsamında Ayaş Yolunda bin 850 metre uzunluğundaki orta refüje 16 bin 350 adet Ligustrum adlı çalı bitkisi ile 38 bin gül dikimi yapıldı.

Konuya ilişkin ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, gül dikim çalışması ve sulama işleminin 70 kişilik bir ekiple gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Gençlik Caddesi, İzmir Caddesi, Ankara Kalesi, Anadolu Bulvarı, Eskişehir Yolu gibi alanlardan sonra peyzaj çalışmalarının hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, son olarak Ayaş Yolu orta refüjü güllerle süsledi. Orta refüjde 3 şeritli damlama sistemini aktif hale getiren ekipler ayrıca Batıkent Spor ve Dinlenme Tesisi'ndeki peyzaj çalışmalarını Ağustos ayı içerisinde tamamlamayı planlıyor."

Çiçeklendirme çalışmalarının, Ankaralı yerli üreticilerden alınan çiçeklerle yapıldığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ithal bitki ve ağaç yerine yerli üreticilerin ürettiği çiçek ve ağaçların satın alınması yönündeki talimatının ardından başkentin birçok noktasında yerli üreticilerin ürettiği çiçeklerin dikimine ara verilmeden devam ediliyor."

Kaynak: AA

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