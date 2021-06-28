Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı

Son dakika! Ankara Barosu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren alınan saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı. Barodan davaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, genelgedeki ilgili maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Hatırlanacağı üzere karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 21 Haziran'da yapılan Kabine sonrası duyurulmuş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Ankara Barosu, pandemi tedbirleri kapsamında alınan saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı. "ANAYASA'YA AYKIRIDIR" Ankara Barosu Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Sanatın ve sanatçının korunması Anayasamızın 64. maddesi uyarınca devletin yükümlülüğündedir. Genelgeler ile Anayasa'ya aykırı düzenleme yapılamayacağı gibi anılan düzenlemenin halk sağlığını korumak ile ilişkilendirilmesi de mümkün değildir. Müziği, sahneyi, konseri, sanatı yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyan İçişleri Bakanlığı'nın saat 24:00'den sonra müzik yasağı getiren 27.06.2021 tarihli 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin ilgili maddelerinin Anayasa'ya aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay'da dava açılmıştır" denildi.