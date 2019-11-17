Andorra-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

17.11.2019 21:22 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:28

Perşembe günü İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2002'ye katılmayı garantileyen A Milli Takımımız gruptaki son maçında Andorra ile karşılaşıyor. H Grubu'nda Fransa'nın ardından ikinci sırada bulunan Türkiye bu maçı kazanır, Fransa ise Arnavutluk maçında berabere kalır ya da yenilirse A Milli Takım grup lideri olarak EURO 2020'ye gidecek.

İŞTE İLK 11'LER

Andorra: Gomes, Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

Türkiye: Uğurcan, Merih, Ozan Kabak, Ömer, Nazım, Kaan, Ozan Tufan, Hakan, Yusuf, Ahmed Kutucu, Enes

ANDORRA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Andorra ile Türkiye arasındaki maç bu akşam oynanacak. Mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

DÜNYA REKORU KIRILACAK!

Andorra Milli Takımı'nın 39 yaşındaki kaptanı Ildefons Lima, Türkiye maçıyla birlikte dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. 22,5 yıldır Andorra milli takım formasını giyen 39 yaşındaki Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak.

Lima, konu hakkında gurur duyduğunu belirtirken "Son maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

500 TÜRK TARAFTAR

Karşılaşma için başta Fransa olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarından 500 kadar kişinin Andorra la Vella'ya gelmesi bekleniyor. Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te başlayacak Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

578. maçına çıkacak A Milli Takım, Andorra ile oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım H Grubu'nda 20 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Andorra ise 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.