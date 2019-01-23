Analiz Ustası Ersin Sezer'den Haberler.com'a Özel Açıklamalar

Birçok spor kulübünün şikayet ettiği ve sürekli yalanmak zorunda kaldığı spor medyası, kendini yavaş yavaş da olsadeğiştirme sürecine sokmaya çalışırken bu sırada yaptığı analizlerle adından söz ettiren Ersin Sezer ismini duymaya başladık sosyal medyada. Ciddi bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan Fenerbahçe analizleri tüm taraftarların ve spor medyasının kısa zamanda dikkatini çekti ve takdirini kazandı.

Yaptığı yorumlar ve analizler ile beğeni toplayan yalan-yanlış bilgi vermektense "bilmiyorum" demekten çekinmeyen yapısıyla spor medyasının radarına giren Ersin Sezer, avukatlık mesleğini icra ederken spor aşkını da sergiliyor. Sadece Türkiye ligi değil dünya liglerini takip eden alt liglerdeki yıldız adaylarıyla ilgili analizler yapan Ersin Sezer ile Fenerbahçe, Süper Lig, transfer gündemi ve şampiyonluk yarışındaki kulüplere dair bir söyleşi yaptık.

Ersin Sezer, Fenerbahçe'nin gündemindeki transferleri yorumlarken 31 Ocak'ta gerçekleşecek UEFA görüşmesine dair fikirlerini de bizlerle paylaştı. Bu seneye damga vuran Başakşehir ve Kasımpaşa'dan övgüyle söz eden Sezer, Trabzonspor'un da doğru işler yaptığının altını çizdi.Beşiktaş'ın Burak Yılmaz hamlesi ve Galatasaray'da hale süre gelen ve taraftarın tepkisini çeken forvet kriziyle ilgili fikirlerini de ortaya koyduk. İşte spor medyasını analizleriyle kasıp kavuran Ersin Sezer ile yaptığımız söyleşinden öne çıkan başlıklar:

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİ VE KISA ANALİZLER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçen hafta "Camiaya Sesleniş" programında transfer için düşünülen bölgeleri açıkladı. Sizce bu bölgelere hangi isimler gelebilir?Transferde ismi geçenler Fenerbahçe'nin yükselişini sağlayabilecek kalite olacak mı?

Başkanın açıklamalarında stoper, merkez orta saha, sağ-sol kanat ve forvet bölgelerinde transfer çalışmaları olduğunu öğrendik.Başkan bu bölgelere en az 3 ve olursa 4 isim gelebileceği bizlerle paylaştı.

Stoper konusunda başkanın da aklındaki ismin Serdar Aziz olduğu resmi ağızlarca da doğrulandı. Geldiği takdirde sol stoperde bir diğer yeni transfer Sadık ile forma rekabetine girecek, sağ stoperde Skrtel'in yedeği olarak da hem Reyes hem Neustadter olacak. Bu durumda Reyes ile Neustadter'den birinin yollanıp yabancı için ek kontenjan açılması gerçekten yararlı olur.

Merkez orta saha konusunda Adrien Silva, Tolgay, Drinkwater ve Johansen'in isimlerini basında görüyoruz. Adrien'in İngiltere kariyeri gerçekten kabuslarla başlamıştı ve öyle de devam ediyor; Leicester'a transferi 14 saniye geciktiği için 6 ay top oynayamadı sonrasında hep Sporting'i özlediği yazılıp çizildi. Tolgay konusu yılan hikayesine dönerken, Drinkwater konusunda da Chelsea'nin önceliğinin satmak olduğu söyleniyor. Sarri, Drinkwater'in aslında merkez orta sahayı ikili kurulsa çok iyi bir oyuncu olduğunu ama kendi sisteminde (4-3-3) Drinkwater'a ne sağ iç, sol iç ne de merkezde yer bulamadığını söylüyor. Bu da kadroda şans bulamamasına yol açıyor.

Johansen konusuna gelirsek, Fulham Championship'te oynarken gerçekten üretken, sorumluluk alan ve etkileyici bir performansı vardı ama bu sene Fulham'ın Premier Lig'e yükselmesiyle istediği süreleri alamamaya başladı ve verimliliği düştü. Sistem içinde katkı verebilecek bir solak ama adapte olması çok önemli mesela 2 sene Jokanovic'in 4-3-3 sisteminde sol iç oynayıp 91 maça çıktı ama Ranieri'nin 4-5-1 dizilişinde forma bulmakta büyük zorluk çekiyor.

Hücum hattındaki transferlere gelirsek, Ersun Yanal sistemlerinin en önemli noktasını kanatlar oluşturur. Meşhur 13/14 şampiyonluğunda da Kuyt ile Sow'un "kanat forvet"liği tartışılamaz bu yüzden hangi isim gelirse gelsin kanatların mutlaka skora katkı yapması gerekiyor çünkü merkezde Slimani'nin çöküşü malumken skor sorumluluğu da alan, maç kazandırabilecek kanat oyuncusu takımın olmazsa olmazı durumunda.

Forvet konusunda da mevcut 3 forvetten Soldado, Bursaspor maçı sonrası kalacağını açıkladı. Acaba Slimani'nin kira sözleşmesinde bir çıkış yapılabilir mi burası çok önemli çünkü Fenerbahçe'nin merkezinde isabetli şut oranı yüksek bir forvet tüm oyun planını değiştirebilecek durumda.

"FENERBAHÇE, FFP TUZAĞINDAN KURTULMALIDIR"

* Fenerbahçe'nin 31 Ocak'ta UEFA ile bir görüşmesi olacak bu camianın tüm planları ve yol haritasını belirleyecek bir toplantı olacak. Bu görüşmeden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz ve Fenerbahçe'yi neler bekliyor?

Sadece Fenerbahçe değil tüm Türk takımları UEFA'nın FFP adı altındaki kısıtlamalarından çok çekti. Avrupa'nın devlerine marka değeri bahane gösterilerek uygulanmayan bu kısıtlamalar konu Fenerbahçe olunca noktası virgülüne dikkat edilerek cezalar kesildi. Başkan Ali Koç'un "Gerekirse FFP sınırlamasını deleriz" çıkışı da aslında bu durumu arkasında barındırıyor. İstenilen, eski günlere dönmek için maddi bağımsızlık çok önemli ve umarım Fenerbahçe yönetimi yakasını FFP tuzağından olabildiğince çabuk kurtarabilir.

"YENİ ARAYIŞLAR HATA YAPTIRIYOR"

* İnsanlar Ersin Sezer'i sosyal medyada yaptığı analizlerden tanıyor. Bu analizler nasıl ortaya çıkıyor? Sizin yaptığınız analizleri neden kulüpler yapamıyor ya da bu eksikleri göremiyor? Yanlış nerede yapılıyor?

Benimki bildiğini, gördüğünü, araştırdığını insanlarla paylaşmak. Takımların öne çıkan istatistiklerini bildikten sonra maçlarını izlemek çok daha farklı oluyor mesela bir takımın en çok paslaşan oyuncularına baktığımızda bu pas kanallarının kesilmesi, işleyişin aksamasına bu da hatalar zincirinin başlangıca sebep oluyor çünkü bir oyun düzeninde oynayan takım ancak yeni arayışlara girdiğinde hata yapma oranı yükseliyor. Bir diğer örnek kaleci performansları, golleri hangi şekilde yedikleri, rakip forvetlerin hangi köşeden daha sık gol attıklarını izlediğinizde aslında bir kalecinin klasik gol yeme şeklini bulmak çok kolaylaşıyor. Johan Cruyff'un dediği gibi "Futbol basit bir oyundur. Zor olan onu basit oynamak." İstatistikler önümüzdeyken basit futbol oynandığında sonuç geliyor çünkü ligimizde denge bozan Alex, Hagi, Sergen Yalçın gibi yıldız oyuncular artık maalesef yoklar.

"YALAN TRANSFER HABERLERİ ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Türkiye'de transfer dönemi sürekli bir kaos içerisinde geçiyor. Her gün bir takıma bir isim yazılıp çiziliyor. Taraftarın beklentisi yükseltilip sonra hayal kırıklığı yaratılıyor mu sizce?

Kesinlikle. Taraftarı kazanmak artık çok zor iş çünkü artık çocukluğunu FIFA-PES veya menajerlik oyunlarıyla geçirmiş, doyumsuzluğa alışmış bir kitle var. Eskiden Anelka geldiğinde taraftarın %90'ı mutluyken bugün yine Anelka seviyesinde bir oyuncu getirseniz "Keşke Henry gelseydi" diyecek kesim çok büyüdü. Bu beklentiler büyürken tabii mali durumlar yüzünden büyük kulüpler de birer birer küçülmeye başlayınca beklenti/gerçek parametresi iyice şaştı.

Eskiden gazetede çıkan "Ronaldinho, Fener'i seçti" manşeti 3 gün konuşulurken günümüzde sosyal medyada yalanması 3 dakika alıyor ve medya taraftarı doyurabilmek için daha fazla umut satmaya çalışıyor. Bunun geri dönüşünde de hayal kırıklığı büyük oluyor.

"ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARTA ÇIKARTA NEREYE KADAR GİDİLEBİLİR"

Galatasaray'da Ozan Kabak'ın satılışını ve Marcao transferlerini nasıl yorumluyorsunuz? Hala bir forvet transferi yapılmaması nasıl yorumlanmalı?

Öncelikle Galatasaray'ın sürekli övülen 2000 jenerasyonun ilk meyvesi Ozan'ın geçen sezon ismi dahi yokken bu sezon Avrupa'ya gidecek seviyeye gelmesi gerçekten etkileyici. Boşluğunu doldurmak için Galatasaray'dan bir "scouting" transferi olarak Marcao alındı ve Semih Kaya da yuvaya geri çağrılarak bu açık doldurulmaya çalışılacak. Serdar Aziz ve Ozan'ın aynı anda gitmesi sonrası Marcao-Maicon-Semih Kaya- Ahmet Çalık 4lüsünün Terim'i ne kadar memnun edeceğini göreceğiz.

Forvet konusunda ise transfer sezonu açıldığından beri adı geçen Alan'ın bir türlü gelmemesi ve Eren Derdiyok'tan vazgeçilmesi sebebiyle takım mağdur olacak derken Ankaragücü'ne 6 attılar. Fatih Terim, yönetim için şapkadan tavşan çıkarta çıkarta nereye kadar gidebilir göreceğiz.

"BURAK'IN YIPRATMAK BEŞİKTAŞ'A ZARAR VERİR"

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yuvaya geri döndü. Taraftarlar bu duruma oldukça sert tepki gösterdi ancak Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın gol yollarındaki sıkıntısını çözebilecek kalitede bir ayak. Siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz?

Burak Yılmaz'ın şansı kendisini belki de babası kadar tanıyan Şenol Güneş ile çalışacak olması ama tribünleri kazanmak bambaşka bir mevzu. Eskiden tribünde bağırırlar maçı kazanınca 3 puan etkisinde unutulur gider diyebilirdiniz ama sosyal medya ve internet varken Burak'ın kendini Beşiktaş taraftarına sevdirebilmesi için gerçekten sürekli formda olması lazım. Öte yandan, Beşiktaş taraftarının da eldeki tek forvet olan Burak'ı yıpratmalarının sadece kendilerine zarar vereceğini bilmeleri çok önemli.

"BAŞAKŞEHİR, KASIMPAŞA VE TRABZONSPOR İYİ YOLDA GİDİYOR"

*Şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzon, son durumları hakkında da son bilgileri paylaşabilir misiniz?

Başakşehir bu kez gözünü şampiyonluğa dikmiş durumda; devrede gelen Robinho, Serdar Taşçı ve Demba Ba hamleleri de bunu gösteriyor. Şampiyonluğu kaçırma konusunda risk bile almak istemedikleri ve ellerini ceplerine atmaktan kaçınmadıklarını görüyoruz. Bu sene İrfan Can Kahveci'nin formu kesinlikle dikkat çekici, eğer bu seviyede oynamaya devam ederse ligimizden yakın zamanda Avrupa'ya ihraç edeceğimizi düşünüyorum.

Kasımpaşa konusunda transfer heyetini kalpten tebrik ederim; oyuncular adapte olur olmaz ama Azad Toptik, Heintz, Haris Hajradinovic ve Scuffet transferinin hepsinde genç oyunculara yatırım yapıp risk aldılar. Bununla birlikte Diagne ve Trezeguet'i de elden çıkarmayıp yukarıyı hedeflediklerini bizlere gösterdiler. Kasımpaşa'yı takip etmek zevkli olacak.

Trabzonspor konusunda da tam rüzgar arkaya alınmışken Onazi'nin sakatlığının moralleri bozmaması imkansız. Burak-Onur krizini çok iyi yöneten Ünal Karaman, genç oyunculardan da en iyi seviyede faydalanıp takımı bir anda şampiyonluk potasına sokmuştu. Nwakaeme ve Ekuban'ın verdiği ekstra katkılar 2.yarıda çok daha önemli hale gelecek.