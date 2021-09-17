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Anadolu Jet rötarları mağdur ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Anadolu Jet rötarları mağdur ediyor

Anadolu'dan metropollere gidecek müşterileri Ankara ve İstanbul aktarmalı taşıyan Anadolu Jet, rötarlar sebebiyle yolcularını mağdur ediyor.

Anadolu'dan metropollere gidecek müşterileri Ankara ve İstanbul aktarmalı taşıyan Anadolu Jet, rötarlar sebebiyle yolcularını mağdur ediyor.

Trabzon'dan sabah 09.05 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen seferi, 25 dakika rötarlı yapılabildi. Ayrıca İstanbul semalarında 10 dakika daha tur atan uçağın yolcuları aktarmalı seferleri kaçırdılar. Uçağın Trabzon'da pistte beklemesine rağmen yolcuların alınmaması ve 15 dakika rötar açıklanmasını tepkilere sebep oldu. Yolcuları 15 dakika gecikmeli alınan Nazilli uçağı 25 dakika gecikmeli pist başı yapabildi. İstanbul inişinde de havada 10 dakika bekleyen Anadolu Jet uçağının piste inişi öngörülenden 35 dakika gecikmeli oldu. Yolcular başka şehirlere olan seferlerini kaçırdı. Yolcu trafiğinin yoğun olmamasına rağmen seferlerdeki gecikmeler konusunda zaman zaman uçak şirketleri rötarların inilecek havalimanındaki yoğunluktan kaynaklandığını ileri sürmeleri de tartışma konusu oluyor. Her rötar için THY ve Anadolu Jet varış havalimanından kaynaklı açıklaması yapıyor. - TRABZON

Anadolu Jet rötarları mağdur ediyor

Anadolu Jet rötarları mağdur ediyor

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Haber: Anadolu Jet rötarları mağdur ediyor - Haberler
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